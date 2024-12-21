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▲Alizabeth娘娘（右起）、曾志偉、金針菇是《夜市王》主要的3個評審。（圖／緯來提供）

▲南機場夜市的攤商「好吃炸雞」，Google評論只有2.7顆星，但現場還是大排長龍。（圖／夜市王粉專）

▲網友統整《夜市王》冠軍店家及最後1名店家的Google分數，發現平均下來，奪冠店家的星星數還比較低。（圖／翻攝自Threads）

美食競賽節目《夜市王》找來全台9大夜市推派不同類型的食物比拚，目前節目播出到第5集，剩7強夜市參戰，網友也統整了參賽的美食攤販在Google上的評分，發現奪冠的5家店除了「一中豐仁冰」以外，Google評論都只有2顆星左右；反之，在比賽中被列為最後1名的5店家，則有3間分數都在4顆星上，讓網友開酸《夜市王》選出來的冠軍店家根本都是「商家反指標」。《夜市王》5集競賽主題分別為雞排、蚵仔煎、臭豆腐、甜點、牛肉料理，由評審香港影帝曾志偉、泰籍網紅Alizabeth娘娘、韓籍網紅金針菇試吃評分，選出心中的排名順序，再透過排名給每個夜市不同的積分累積，要藉此選出最棒的台灣夜市及夜市料理。看似公平的標準在節目播出後卻引發不少爭議，近日更有網友整理參賽的夜市攤販在Google評論上的分數，認為《夜市王》選出的冠軍根本是反指標。例如第1集奪冠的店家「南機場好吃炸雞」Google分數只有2.7顆星，但該集的最後1名店家「逢甲夯雞排」則有4.5顆星，顯然民眾的真實評價和評審們不對盤。從評分來看，只有在第2集蚵仔煎之戰奪冠的「瑞豐昌海鮮燒烤」，及第4集甜點之戰奪冠的「一中豐仁冰」Google分數有贏過最後1名的店家，其他全部都是相反，讓網友看了也紛紛吐槽：「冠軍真的是商家反指標」、「今天才去過瑞豐，原想著朝聖第一名，（結果）踩到大雷」，不過也有民眾緩頰，認為Google分數確實不一定與食物口味有關，「因為台灣人評分評的是服務態度，不是東西好不好吃，而五星是給有送東西的」、「真的蠻多在地老店評價都欠佳，但生意還是很驚人」、「推論，生意好的商家有時候評分很低根本懶得管，因為生意都做不完了，那種嫌服務態度不好的就別來」。