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國民黨昨日於立院以人數優勢輾壓通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，對此總統賴清德今（21）日深夜於社群平台表示，立院強行通過三項法案，未經充分討論、無視民意。對此，民眾黨立委黃國昌表示，當過多屆立委的賴清德，難道連《立法院職權行使法》是如何規定的，都搞不清楚嗎？黃國昌表示，台灣民眾黨昨日履行了民眾黨柯文哲競選時對選民的承諾，完成了《財政收支劃分法》的修法，讓地方自治的財政基礎更為健全。這項修法的結果如同昨天他在黨團記者會所說明，無論是「罷免連署程序嚴謹化，杜絕幽靈連署」、還是「憲法法庭宣布法律違憲必須有最低同意人數」（兩者均超過六成支持），均在反映多數民意所期待、也是多數民選國會議員的共識。黃國昌提到，令人遺憾的是，從前天深夜開始民進黨企圖用暴力的方式癱瘓國會，在國會搞戒嚴，對於如此荒唐的行徑，民進黨不但沒向社會道歉，身為民進黨主席的賴清德竟然還有臉批評立法院三讀通過的法案，「未經過實質朝野協商的正當程序」。當過多屆立委的賴清德，難道連《立法院職權行使法》是如何規定的，都搞不清楚嗎？黃國昌指出，2019年民進黨強行通過《公民投票法》修正，從提案逕付二讀到三讀通過，快速地用一個月的時間，未曾任何實質討論，就把公投鎖回鳥籠，過去主張支持公投綁大選的賴清德，則是一言不發。更可笑的是，2022年民進黨強行通過為貪污除罪的可恥《會計法》99-1修正，才是真正毫無討論、未經實質協商、背離民意所向，怎麼沒看過賴清德吭過一聲？還是因為愛將馬永成因此而除罪，因此暗自竊喜？黃國昌指出，賴清德對國會三讀通過法律的極度蔑視，從行政院對原住民禁伐補償金、NCC組織法的態度暴露無遺。遵守法律對賴清德而言，沒有應不應該遵守，只有想不想要遵守，只有一不合他的意，就直接在國會裡搞戒嚴。賴清德不願與民意站在同一邊，反而意圖用欺瞞恫嚇、操弄人民情緒、破壞民主法治的方式踐踏民主憲政，有這種不負責任、只想專制獨裁的政府，是國家極大的悲哀。