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立法院昨(20)日三讀修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁表示，該法攸關全國22縣市數千億的預算分配，對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端。陳其邁說，昨日這種草率修法，他無法接受，這是將預算資源的逆分配，會惡化台灣的南北差距、城鄉不均。陳其邁說，立法院昨日三讀修正財政收支劃分法，該法攸關全國22縣市數千億的預算分配。但修法過程草率、荒唐，更未經充分討論，也沒有讓地方政府表達意見，甚至到表決前，還提出多個不同修正版本，根本沒時間討論與試算金額，就強渡法案，蠻橫通過。高雄市政府財政局則表示，昨天三讀修正的財劃法，對高雄有五大不公：一、資源仍集中雙北、重北輕南修法以人口指標分配權數最高，營利事業銷售額次之，導致高雄、台南獲配金額，遠低於雙北，增加幅度六都最低，相對雙北增加幅度最高，資源分配重北輕南，使南北差距擴大。二、調降「土地面積指標」、對幅員較大縣市極不公平由現行20%調降為10%，高雄市「土地面積」全國最大，是臺北市11倍大，相關基礎公共服務，如公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，及基於人口結構因素，法定社福支出六都最高，降低分配權數，使高雄市獲配財源相對減少，影響高雄基礎公共服務量能，對市民極不公平。三、大幅調高「人口指標」、擴大城鄉差距由現行20%調高為45%，忽視人口主要集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少之現狀，將使資源集中在都會區，鄉村地區資源依然匱乏，擴大城鄉差距。四、未考量「產業結構」及「外部成本」負擔、影響城市轉型此次倉促修法，沒有將「淨零負擔」納入分配指標，不利高雄未來城市轉型，高雄長久以來作為國家重工業製造基地，以及發電量占台電全國總購發電量20%，扮演提供全國民眾用電及推動國家經濟發展發動機角色，但是所伴隨全國20%的碳排量環境成本，卻無法經由統籌分配款合理的分配，作為改善環境及安全等經費，對高雄民眾極不公平。五、「排擠」中央政府對地方政府的補助經費中央財政分配主要有「統籌分配款」、「一般性補助」及「計畫型補助」，國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，嚴重影響中央協助財政狀況比較不佳的縣市的建設量能，與平衡區域發展的功能。