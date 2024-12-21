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國民黨昨日於立院以人數優勢輾壓通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》修正。對此，總統賴清德今（21）日深夜於社群平台表示，立院強行通過三項法案，未經充分討論、無視民意。民眾黨批評賴清德想著靠「德意志」將大權獨攬一身，把「民主」當作貫徹個人信仰的包裝品民眾黨指出，總統應該是團結國家的根本，然而卻看到賴清德總統暨黨主席所帶領的民進黨，用暴力破壞國會殿堂、用批鬥攻擊阻撓議事、用謊言鼓動民眾上街；當多數民調支持罷免連署加嚴，贊成讓憲法法庭運作更加嚴謹，支持改善地方財政困窘，卻看到賴清德仍用文青式發文帶頭誤導百姓，向多數民意宣戰。民眾黨表示，過去包含前總統陳水扁、馬英九及蔡英文，皆願意為團結台灣而與在野黨溝通對話，然而身為少數總統的賴清德上任至今，卻看不見如此高度，總是用對抗代替對話，在台灣內部製造敵人，這並非台灣之福。民眾黨批評，我們擁有如此難能可貴的民主，是許多前輩辛苦打下的珍寶，賴總統應謹守分權分立的憲政體制，而非想著靠「德意志」將大權獨攬一身，把「民主」當作貫徹個人信仰的包裝品，包裹權勢、利益在其中，這是踐踏民主，破壞民主真諦，更是極權恐怖復辟。