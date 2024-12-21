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▲清大副校長簡禎富昨（20）日於臉書上發文哀悼。（圖／擷取自清大副校長簡禎富臉書）

台達電一名員工16日從內湖總部墜樓身亡，經證實，該名員工畢業於清華大學工業工程管理所，其指導教授也就是清大副校長簡禎富昨（20）日於臉書上發文哀悼，內文提出2疑問，同時透露該名員工在校期間表現優異，教授原本推薦他繼續攻讀博士，但學生體貼父母，故決定先工作養家。位於台北市內湖區的台達電總部大樓，於16日下午發生一起墜樓事件。一名員工因不明原因墜樓，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後，仍宣告不治。這起墜樓案在Dcard、PTT論壇上掀起討論，內容提到墜樓員工身份以及可能墜樓的原因。對此，台達電回應，警方已展開立案調查，公司也會同步進行內部調查，釐清事件原委，若確實存在不當行為，將依法處理並檢討改進，同時承諾全力協助家屬處理後續事宜，盡力提供必要支援。經證實，墜樓員工確實如網友所爆料，畢業於清華大學工業工程管理所，其指導教授，也就是清大副校長簡禎富20日晚間以「少微星隕寧為玉折」為題，在臉書上發文哀悼，指出學生玉折蘭催的早隕，給學生唸的最後一堂竟是《金剛經》、《心經》、《大悲咒》。文中透露，該名台達電員工當時以優異成績從交大畢業甄試錄取後，即加入「清華工工DALab」，從暑期實習、產學合作計劃到決策分析課程助教，每項任務都表現優異，盡心負責合作分工。其研究成果不僅解決重要半導體智慧製造問題，成功導入產業創造具體價值，並發表為Q1學術期刊論文。簡禎富指出，原本推薦他繼續攻讀博士，但該名學生體貼父母，故決定先工作養家，「上週四（12日）電話您說，跟大家聊過已經好多了，還分享一則喜訊。週末您們同學們還一起出遊散心，您承受煎熬卻仍為同事們著想，但為何週一就孑然一躍離我們而去？您父母親都良善樸實，一開始僅通知我們是在公司昏倒逝世？他們希望低調，或許也無心力應付社會和網路壓力。基於尊重，您的名字和音容，𧫴刻在我們的腦海裡」