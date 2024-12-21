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立法院會昨日在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法法案，行政院長卓榮泰今（21）日赴花蓮有感而發說，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風來臨，行政院也沒有任何能力到各個地方去，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對，各種建設很多勢必要中途停擺。卓榮泰今赴花蓮視察台鐵西小清水溪橋緊急復原工程，先是細數過去施政，接著提到，中央政府對每個縣市，尤其是對災害來臨時，都會快速、有效地幫地方解決問題，而他在這7個月以來，履行承諾每個月來花蓮一次，明年開始，他還希望來，但中央政府的體質，經過昨天立法院的表決後已經改變。卓榮泰表示，就憲政上而言，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權利也斷線，未來要用什麼樣的面貌跟地方政府合作？必須要回去好好檢討跟盤整。卓榮泰舉例，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風來臨，行政院也沒有任何能力到各個地方去；地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對，各種建設很多勢必要中途停擺，「我極端不願意這樣的事情發生」。卓榮泰感嘆，中央政府的國庫會變成空虛，而地方政府的執行，如果是跨縣市、跨年度的，將如何因應？這都是非常長大的問題。卓榮泰說，在民主政治發展過程中，只能用下一次的民主，解決今天的問題，在憲政體制上被破壞的，只有從憲政的次序中，來恢復憲政體制的運作，「雖然有些人很喜悅，有些人很氣餒，但我們絕不因此失去我們對國家跟人民的承諾跟目標」。卓榮泰提到，他一直在思考，現在的中央政府、行政院及他個人，應該思考的是，贏得繼續下一場的戰役，還是贏得整個民主的勝利？這是兩種不同的思維。卓榮泰喊話說，希望社會趕快平靜下來，冷靜理智的對昨天整個結果做重新的思考，「對國家未來的發展是好嗎？我們有沒有能力做補救？我們還有沒有機會做挽回？」卓榮泰透露，在昨天以前，中央政府、行政院並不是坐以等待這個結果，進行很多的努力、私下溝通，曾經有一度展現出一點點希望的曙光，但無奈最後還是敗在某些個人權利追逐的想法上，沒有辦法形成。卓榮泰說，雖然遺憾，但是不氣餒，會匯集更大的民主力量，改變今天因為民主所造成的缺失，只有從憲政次序中來回復憲政的體制，希望五院不要失衡、希望中央地方不要斷層、希望人民的公民權利能得到完全的保障，從明天開始，還是從這幾個方向努力導回正軌，努力讓國家持續向前走。