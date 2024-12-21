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▲黃明志攜手王彩樺在MV裡面大玩創意。（圖／亞洲通文創提供）

▲黃明志每年都會創作賀歲新年歌曲，這次〈蛇出來了〉要和粉絲一起輕鬆迎蛇年。（圖／亞洲通文創提供）

今年已經接近尾聲，明年將迎接蛇年，大馬鬼才黃明志便攜手王彩樺一起「搞蛇」，帶來史上最瘋狂、最搗蛋的賀歲金曲〈蛇出來了〉，上架後立刻引起廣大迴響和討論，保庇天后王彩樺在MV中飾演妖嬌蛇妖，吸光現場4位猛男的陽氣，還一直唱著歌詞 「蛇出來了」讓人不歪樓都難，黃明志也被王彩樺的超強演技驚呆，直呼「太厲害了！」黃明志為了這首歌擔任製作，不過先前因為碰到颱風襲台，打亂行程，採台北、吉隆坡兩地遠程錄音，所幸還是順利製作出來，他也預告之後這首歌會有很多舞蹈短影音，大家可以一起來跳舞。王彩樺則分享，一開始聽到這首歌覺得很有趣，用諧音來表現出這首歌的特色，也非常有記憶點。而這次拍攝MV，黃明志也很有想法，表示「這次的MV劇本實在是太好玩了，故事背景是民國初年的時候在深山裡頭彩樺姐飾演蛇精的帶這兩個丫鬟陪伴她，在大自然裡頭蛇精們非常開心快樂的生活，有一天有一群猛男為了傳宗接代要壯陽，決定要上山抓蛇，因此野人就出來出手相救，〈蛇出來了〉就是英雄救美的一段浪漫的愛情故事。拍攝時因為劇情需要，導演要求王彩樺要做一些比較騷的動作，沒想到她駕輕就熟，現場的人都笑翻天，黃明志也大讚這個蛇精一出動果然都吸光男人的陽氣，太厲害了。黃明志也說，「每年都會出新年歌曲是我十幾年來不變的傳統，我從2009第一首新年歌就是在幹這件事。」而這首歌獨一無二的神操作，黃明志不按牌理出牌，除了中國風編曲之外更加入了印度蛇笛的音色，瞬間讓整首歌充滿異國神秘感，還帶著一點魔性洗腦的氣息，也讓粉絲迎來輕鬆的蛇年。