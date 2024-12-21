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▲李珠珢形象清純，最近離開啦啦隊後一直沒有曝光下步動向。（圖／李珠珢IG）

▲高達77%的投票網友認為李珠珢會來台發展。（圖／翻攝自YouTube）

韓國高人氣正妹李珠珢近期退出南韓職棒起亞虎啦啦隊，也與經紀公司APEX解約，是否踏入演藝圈還是來台發展，一舉一動都備受關注。近日李珠珢一張身穿「女僕裝」的舊照也被粉絲挖出，只見她嘴巴咬著髮圈，抬手邊綁頭髮，絕頂視角看得到完美鎖骨線條，讓粉絲暴動留言：「太漂亮了！」更有不少台灣網友敲碗要李珠珢「趕快來台灣吧！」李珠珢退出啦啦隊後粉絲無法在球場上看到她的亮麗身影，只得關注她的社群才能得知最新動態。近日有粉絲挖出一張李珠珢今年2月上傳在IG的舊照，只見李珠珢罕見褪下鄰家女孩的打扮，換上一身性感風格的蕾絲女僕裝，雖然只有上半身的照片，但搭配李珠珢綁馬尾、咬髮圈的動作，仍讓不少粉絲暴動，在留言區狂刷一整排愛心符號。事實上，這張女僕裝照片今年8月時，也曾被韓國網友挖出來討論，質疑李珠珢是否有整形，鼻子看起來異常立體。當時就有粉絲留言，認為應該只是美圖相機的特效或是IG濾鏡，也護航李珠珢：「她19歲就當啦啦隊了，才沒空去整形」、「李珠珢鼻子本來就很好看，不是手術做的吧」、「她就算沒有這個鼻子其他五官也非常完美，應該不需要整形」。目前人在休假中的李珠珢沒有公開活動，外傳有不少台灣公司找她洽談，但都沒有進一步合作消息傳出，不過外界都認為李珠珢來台機率高，因為她近期的發文都有標註自己的「中文名字」，被認為是為來台發展鋪路。還有韓國網友在YouTube發起投票活動，討論「李珠珢會不會去台灣呢？」意外吸引1.1萬人湧入投票，有近8成的人認為李珠珢一定會來台發展；台灣粉絲也均抱以期待。