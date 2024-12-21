今（21）日冬至節氣，最重要的習俗就是吃湯圓，不過湯圓皮軟，最怕在煮的過程中破掉。YouTube頻道「美味生活HowLiving」就曾傳授5個湯圓煮不破的隱藏訣竅，只要好好善用這些技巧，就能輕鬆煮出Q彈又美味的湯圓。

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🟡湯圓煮不破5祕訣

📍煮糖水
先將糖水煮好，讓湯圓跟糖水分開煮，才不會在攪拌過程中不小心弄破湯圓。 

📍水量多、滾水就下
水如果加得夠多，可以避免湯圓黏在一起，造成湯圓破裂，看到水滾就放湯圓，是最好的下鍋時機。

▲搓湯圓是「冬至」一種特別的習俗，在這個習俗裡，孩子吃了湯圓，才會長大一歲的說法，是成長中很特別的記憶。（圖／Pixabay）
▲看到水滾就放湯圓，是最好的下鍋時機。（示意圖／取自Pixabay）
📍鍋鏟比湯匙好
煮湯圓時使用鍋鏟輕輕推動湯圓，不但能避免湯圓沾鍋，也能防止大動作弄破湯圓。 

📍點水
等湯圓煮到稍微膨脹浮起時，可用鍋鏟背面反覆輕壓，讓湯圓熟度更均勻。

📍湯圓不久煮
湯圓煮久了容易破，確認湯圓煮熟後，蓋上鍋蓋悶5分鐘，會讓湯圓口感更為軟Q。

另外，若湯圓在下鍋前就已經破掉，很有可能是冰太久的緣故，不少人建議可以用手沾水抹平，或是使用糯米粉將縫隙填滿，就能完美封住內餡，幫助煮的過程中不會溢出來。

▲今（15）日元宵節，不少人都會吃湯圓應景，不過營養師高敏敏就提醒「注意熱量」，且「4種人」要特別小心注意。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲確認湯圓煮熟後，蓋上鍋蓋悶5分鐘，會讓湯圓口感更為軟Q。（圖／NOWnews資料照）

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