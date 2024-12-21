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▲看到水滾就放湯圓，是最好的下鍋時機。（示意圖／取自Pixabay）

▲確認湯圓煮熟後，蓋上鍋蓋悶5分鐘，會讓湯圓口感更為軟Q。（圖／NOWnews資料照）

今（21）日冬至節氣，最重要的習俗就是吃湯圓，不過湯圓皮軟，最怕在煮的過程中破掉。YouTube頻道「美味生活HowLiving」就曾傳授5個湯圓煮不破的隱藏訣竅，只要好好善用這些技巧，就能輕鬆煮出Q彈又美味的湯圓。先將糖水煮好，讓湯圓跟糖水分開煮，才不會在攪拌過程中不小心弄破湯圓。水如果加得夠多，可以避免湯圓黏在一起，造成湯圓破裂，看到水滾就放湯圓，是最好的下鍋時機。煮湯圓時使用鍋鏟輕輕推動湯圓，不但能避免湯圓沾鍋，也能防止大動作弄破湯圓。等湯圓煮到稍微膨脹浮起時，可用鍋鏟背面反覆輕壓，讓湯圓熟度更均勻。湯圓煮久了容易破，確認湯圓煮熟後，蓋上鍋蓋悶5分鐘，會讓湯圓口感更為軟Q。另外，若湯圓在下鍋前就已經破掉，很有可能是冰太久的緣故，不少人建議可以用手沾水抹平，或是使用糯米粉將縫隙填滿，就能完美封住內餡，幫助煮的過程中不會溢出來。