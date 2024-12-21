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針對民進黨立委對財政收支劃分法修法三讀的批評，國民黨立法委員柯志恩今(21)日反駁強調，經三讀表決的國民黨版財劃法，拿掉了所謂的3%首都稅，並納入高雄土地面積分配款達676億，為高雄增加235億財源，柯志恩認為，國民黨所提出的修法版本，在為地方創造更多財源，讓全國各地，能夠實際受惠，綠營批評前請先問行政院為何不提版本？高雄市長陳其邁今痛批，此次修正的《財劃法》對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端。他強調，他支持財劃法修正，也多次要求應該要納入各地方政府的意見，但無法接受草率修法。高雄市財政部也列出包括重北輕南、對幅員較大縣市不公、擴大城鄉差距、影響城市轉型、「排擠」中央補助地方經費等「五大不公」。柯志恩強調，財劃法修法通過後，高雄的分配款達到676億元，六都中排名第三，比台中、桃園還多，這一具體數據明確證實了國民黨版本對高雄的財政助益，完全推翻民進黨對她與國民黨的無理指控。她表示：「我們的目標不是從中央挪錢，而是希望透過更公平的財政分配機制，讓地方政府能有更多資源，真正落實為民服務。」柯志恩指出，在修法過程中，她多次呼籲民進黨與行政院提出自己的版本，攜手讓財劃法更加完善。然而，在法案冷凍期內，國民黨已多次邀請朝野進行協商，卻遭民進黨團拒絕。行政院更是完全未曾提出任何版本，顯示出執政黨對於此項關係地方財政重大的修法毫無積極作為。柯志恩更反問民進黨高雄地區八席立委，如果認為國民黨版本對高雄不公平，為何除了立委賴瑞隆曾提出僅將空污納入分配標準的草案外，其他人始終未見具體的修法版本？民進黨在高雄擁有多數立委席次，卻無法提交一份包括土地面積、人口與空污等多項標準的修法方案，反而對國民黨的努力冷嘲熱諷，這樣的態度令人質疑其真心。柯志恩強調，國民黨的修法版本在立法院經過多次討論，並承受來自各方的壓力，力求平衡各縣市的財政需求。即便如此，她坦言，每個版本都難以滿足所有縣市的期待，但這不代表國民黨未盡全力。她進一步呼籲，民進黨應公開向高雄市民說明，為何在掌握多數席次與行政資源的情況下，始終未能推出真正屬於高雄利益的修法版本，而非一味批評在野黨。最後，柯志恩再次強調，這次修法的初衷，是希望地方政府擁有更多資源為民服務，這也是國民黨突破25年僵局，完成財劃法修法的核心價值。她表示，大家修法努力，是要讓高雄和全台灣的地方政府都有更多的財源，不再受制於過時的制度。民進黨過去大聲疾呼修法的重要性，如今卻反過來攻擊我們的努力，實在令人失望。