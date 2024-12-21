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▲眾人在冷水池中玩耍，過程中八弟不小心腳滑跌進水裡，一旁的董仔止不住地大笑，只在意畫面有沒有拍到。（圖／公視台語台提供）

寓教於樂的綜藝實境節目《廣告START》歡樂播出，最新一集董仔跟八弟出發到宜蘭，錄影時正值炎熱的夏季，兩人看到冷泉池急著想下車玩水，擔任駕駛的董仔「出大事」了，對於停車有困難的她，超大的停車格且旁邊無其他車輛，董仔卻怎麼也停不好，讓坐在副駕的八弟看不下去，直呼：「停車停得有點慢，我好想下車，是在考駕照嗎？」不料下車後卻驚見兩位阿伯泡在冷水池，嚇得他們當場愣住，結果是這次的廣告特派員阿龐跟荒山亮，場面十分爆笑。阿龐和荒山亮兩人年紀相加超過100歲，與「網美」毫無關聯的他們，被製作單位要求在冷水池中要布置氣球跟造型泳圈，營造氛圍感，荒山亮又好氣又好笑地說：「我們氣球吹到快氣喘！」更鼓吹八弟跟董仔一起下來玩水，兩人帶著防備心遲遲不敢下去，八弟卻不小心腳滑跌進水裡，一旁的董仔止不住地大笑，只在意畫面有沒有拍到，荒山亮則調侃他說：「看你滑一跤，我覺得整個早上的辛苦值得了。」此行四人也接下「行銷愛玉」的任務，要用在地的愛玉製作創意飲品與料理，並拍攝一段料理短片，為了更了解愛玉及料理方式，安排到養蜂場體驗收集花粉、採蜂王乳，一看到好幾萬隻蜜蜂，大家難掩害怕神情，阿龐打趣對蜜蜂群喊話：「我們是好人，不要叮我們。」最後一站到鳳梨園，學習將鳳梨摘尾和束尾，曾開過餐廳的荒山亮秀一手現削鳳梨，卻被鳳梨園主說不及格，令他故作氣餒笑翻眾人。另外，原本不擅長講台語的董仔，分享在外景實境現場會比平常還要緊繃，經過幾次的外景主持，董仔的台語能力明顯大幅進步，「腦子裡在想的字句，會比之前還通順的講出來。」有次董仔回奶奶家，幾乎全程講台語，得到奶奶大力稱讚「台語變很順」，她才意識到，「原來多講真的有差，而且不要怕講錯！」鼓勵大家多開口講台語。