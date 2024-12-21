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▲曾寶儀（右二）去上《夜市王》擔任評審，直率槓上爸爸曾志偉（中）。（圖／曾寶儀臉書）

▲曾寶儀幾乎每集錄影都在現場，吃曾志偉剩下的食物。（圖／曾寶儀臉書）

美食實境節目《夜市王》開播以來爆紅，節目找全台知名的夜市比拼各項台灣美食，評審由泰國代表Alizabeth娘娘、韓國代表韓勾ㄟ金針菇、香港代表曾志偉來擔任，討論度居高不下，卻也爭議頻傳，先前曾志偉的女兒曾寶儀去上節目擔任評審，父女倆為了美食槓上，嚇壞主持人Lulu，引起熱烈討論，她事後也還原當時情況，大家對於美食都有自己的見解，「口味不就是這樣嗎？」曾寶儀先前受訪時表示，基本上每集《夜市王》錄影她都在現場，儼然已經是節目的「地下嘉賓」，今（21）日她也在臉書發文，驚喜宣布好消息：「《夜市王》真的紅了！」她透露自己將在podcast節目上和《夜市王》李伯恩大聊節目祕辛，「伯恩真的是個好咖，訪談中流露出的自在與自信非常迷人。」並大讚：「身為一個主持人能遇到這樣的製作人或是來賓都無任感激。」曾寶儀笑說，在節目錄製時，她會自備筷子吃曾志偉剩下的食物，在心中自己排名，笑虧自己是「地下評審」，卻也強調，「當然我是無法影響賽果的，因為錄影都不停機，評審結果還會『封牌』，但我就是很很很投入，因為現場氣氛實在太刺激。」在最新的「海鮮主題」，她終於能夠和其他3位評審肩並肩，吃熱騰騰的「第一手」食物，讓她內心特別澎湃。曾寶儀在節目中，和爸爸曾志偉為了美食互嗆，火花不斷，讓主持人都膽戰心驚，但她還是堅持自己的理念，「口味不就是這樣嗎？那裡面有你跟土地的連結，跟回憶的連結，大家都不對，大家也都對。」曾寶儀呼籲大家，看完節目後到夜市去走走，「就算只是去感受一下專屬於台灣的人情味，仔細品嚐在這個地方生活的美好，這樣這個節目也就值了！」