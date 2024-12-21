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▲歌迷江先生從彰化扛行李北上朝聖張惠妹演唱會，感性喊話：「努力唱下去吧，我們追妳追到底。」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲歌迷黃小姐（左）及蔡小姐（右）秀出周邊戰利商品，並感性地分享喜愛張惠妹的原因，「因為她很真性情，跟粉絲很像沒有距離。」（圖／記者黃聖凱攝影）

天后張惠妹（阿妹）《ASMeiR MAXXX》巡迴演唱會今（21）晚在台北大巨蛋首日登場，這是她時隔兩年回台開唱，將會和粉絲一路嗨到跨年，而今稍早《NOWnews今日新聞》記者實際走訪大巨蛋，張惠妹晚間7時30分才開唱，下午2時就有大批粉絲守候，絲毫不畏懼低溫冷氣團侵襲，就有一名從第一張專輯就喜歡張惠妹的「骨灰級粉絲」到場支持，見他拖著行李箱「帶上家當」特地從彰化北上來看演唱會，另一名歌迷則是難掩激動情緒，眼神及談吐流露滿滿對張惠妹的愛意，興奮告白喊話：「妳唱一輩子，我就追一輩子。」稍早下午2時左右，見歌迷江先生一手拎著才剛採購完的周邊商品，一手托著大型行李箱，記者上前詢問才得知，他遠從彰化特地北上來看演唱會，由於要工作的關係只好帶上家當到現場，江先生透露，自己從張惠妹一出道就開始關注張惠妹，且非常喜愛抒情曲風的療癒型「妹式情歌」，而身旁的同行友人劉先生則是從台中上來，表示大學時期受到「情傷」深深被〈人質〉給治癒到，爾後張惠妹的演唱會必定會參與。面對演唱會一票難求的狀況，劉先生透露，「我們也沒搶到」，表示身邊超多朋友都想看，看著電腦螢幕紛紛哀嚎，而兩人則是幸運因電信業者舉辦的訂閱優惠而擁有保留席，才能夠親臨朝聖。被問到這次最想聽到張惠妹的哪一首歌？劉先生豪不猶豫地說〈最後一次〉，江先生則思索了幾秒，「可以聽到就滿足了」，最後兩人也相繼對偶像張惠妹感性喊話，劉先生堅定地說：「妳唱一輩子，我就追一輩子」，江先生也說：「努力唱下去吧，我們追妳追到底」，熱情又真摯的告白令人感動。張惠妹這次也特別在松山文創園區設立周邊特展，吸引不少歌迷到場打卡，其中一名粉絲黃小姐遠從南投埔里來支持，談到什麼原因喜愛張惠妹超過15年？她感性地分享，「因為她很真性情，跟粉絲很像沒有距離」，接著，黃小姐與同行友人蔡小姐紛紛展現出稍早購買的周邊商品，潮流背包、襪子及帽子琳瑯滿目，可見對張惠妹的熱愛難以言喻。