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▲辰己涼介轉發江國豪說話的影片表示「等待您的手套」，更表示自己會遵守改練投手的承諾。（圖／IG@tatsumi1227）

▲世界棒球12強日本隊外野手辰己涼介曾放話輸給中華隊就要棄投從打，昨（24）日賽後表示明天開始就會認真訓練，為明年賽季做準備，在IG限時動態卻再度引起日本網友怒火（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊在東京巨蛋以4：0完封日本武士隊，日本明星外野手辰己涼介賽後承諾會兌現「改練投手諾言」，而根據日本YouTuber「B-モレル」更新的進度，江國豪的「禮物」已經寄到了，辰己涼介也已經使用此手套開始練投，改練投手真的不是說說而已。在本屆12強賽冠軍戰前，辰己涼介對媒體表示「輸台灣就改練投手」，最終中華隊以4：0完封日本拿下冠軍，賽後也有聲音要求他得兌現諾言。而我國投手江國豪也開玩笑地錄製影片說，要送手套給辰己涼介。辰己涼介個性幽默、囂張，但也敢做敢當，在看到江國豪的影片後，大氣表示「會等待您的手套」，更直言自己會遵守改練投手的承諾，讓他獲得不少台灣球迷的好感，直言很喜歡他這種直接的個性。而在近期的一個日本自媒體的影片中，辰己涼介秀出了江國豪送來的手套，還笑說「我會練投球」，他也分析自己會使用的球種：直球、滑球、曲球、卡特球、指叉球，看似真的開始要認真加強自己的投球技巧和轉速。下面的留言也相當有趣，不少台灣人在該則影片下方寫道，「下一季挑戰澤村賞吧！」、「辰己涼介 加油 請你一定要拿全壘打王跟勝投王」、「台灣人很喜歡你這樣直接的性格」、「希望富邦可以邀辰己涼介過來開球」。