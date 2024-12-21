我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿妹（左）2年前在小巨蛋曾邀歌迷上台合唱，當時這位歌迷就是田銀花的兒子吳鎮安（右）。（圖／聲動娛樂提供）

▲阿妹（左）與吳鎮安（右）彩排時才得知他的媽媽是田銀花（中）。（圖／聲動娛樂提供）

天后「阿妹」張惠妹今（21）日在台北大巨蛋開唱，演唱會嘉賓與歌單都保密到家；有粉絲憶起阿妹2022年在小巨蛋的演唱會，當時透過選拔邀請歌迷吳鎮安上台一同合唱。阿妹後來才知道，吳鎮安的媽媽其實就是她30年前參加歌唱節目《五燈獎》的勁敵田銀花，她與田銀花曾3度在比賽中戰成平手，後來田銀花因懷孕退賽，阿妹繼續晉級，讓她時隔多年也開玩笑對吳鎮安說：「所以是你救了我。」阿妹1992年靠節目《五燈獎》走紅，當時曾和一同參加比賽的田銀花3度打成平手，是彼此的頭號勁敵。後來田銀花因故棄賽，阿妹衛冕成功；雖然最後在4度5關時，阿妹因感冒關係發揮失常，慘被淘汰，但她隔年又捲土重來，終於以5度5關之姿成為第73位「五燈之星」，並於1996年發行首張專輯《姊妹》。後來阿妹成了歌壇巨星，2022年她在小巨蛋開唱，距離當初參加《五燈獎》已經有30年之久。該場演唱會上阿妹找來透過歌唱選拔出的歌迷吳鎮安一同登台飆歌，直到彩排時她才知道，吳鎮安其實就是田銀花的小孩。吳鎮安坦言媽媽當初是因為懷了他才棄賽退出《五燈獎》，讓阿妹也很訝異，接著更幽默開玩笑說：「所以是你救了我」，暗指如果田銀花當初繼續比下去，自己可能會輸；兩人的幽默對話讓台下歌迷聽了也笑翻。舉辦《五燈獎》的台視事後也把阿妹與田銀花當時比賽的畫面重新放上臉書，引起網友熱烈討論，大家看了紛紛留言，「感覺田銀花小姐若出道，也會是一個巨星」、「田小姐贏在音準，阿妹贏在音色，兩人各有技巧」、「五燈獎節目真是陪伴很多人」。