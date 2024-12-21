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韓國戒嚴風波持續，許多韓國媒體近期接連揭露發布戒嚴前後詳情，繼前日被發現韓國前後任情報司令官竟在速食店內討論如何執行戒嚴計畫後，今又有韓媒披露，疑似與策劃戒嚴有關的手冊，竟放在一家算命店內，而這家算命店也與前情報司令官盧相元有關。根據韓民族日報與韓聯社等多家韓媒報導，韓國警方近日展開戒嚴事件的調查，調閱監視器後發現，韓國前情報司令官盧相元、現任情報司令官文相浩和2名情報司令部上校，在安山市一家儂特利漢堡店內見面，謀劃戒嚴相關事宜。韓聯社今日進一步提到，文相浩曾涉嫌指示將兵力，進入位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會（中選會），要求下屬潛入電算中心取走伺服器。文相浩已被偵辦小組拘捕，國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團進一步調查發現，商討戒嚴的漢堡店「Lotteria」，就位於盧相元住處附近，更驚人的是，至其位於京畿道安山市的住處進行搜索和扣押時，發現盧相元的住處竟是一家算命店，搜索過程中發現疑似策畫戒嚴的相關手冊。韓民族日報更提到盧相元算命館的進一步狀況，門口掛上了安山市模範薩滿的招牌，招牌旁邊放了一些魚乾產品，還有酒類，以及各式宗教器具。韓媒提到，盧相元過去因涉嫌性騷擾事件退伍，之後一直經營這間算命館。