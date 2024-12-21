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美國聯準會釋出「鷹派訊息」，全球股市受到影響，台股週線收黑，專家表示，市場未來幾個月將依經濟數據及聯準會動作反覆震盪調整。美國聯準會在利率決策會議暗示明年下修降息幅度，全球股市承壓，台股走勢連續兩日也受到影響，20日大盤終場下跌422點，收在22510.25點，失守季線，週線收黑，成交量4758.67億元。安聯投信台股團隊表示，美國下任總統川普政府主張課徵高關稅，逆全球化將成為施政主軸，未來商品進口所額外課徵關稅將造成物價再次上漲，不斷變化的前景和風險平衡勢將影響美國聯準會來利率政策，決策難度升高，在中期趨勢仍有待觀察下，市場未來幾個月將依經濟數據及聯準會動作反覆震盪調整。就國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，隨著美國下屆總統即將上任，美國政經環境將全面翻轉為美國優先的逆全球化，關稅將是最直接談判手段，預期波動將成為新常態，加上美國聯準會正處於利率正常化過程，國際情勢變化預期也將對聯準會所關注的通膨及失業率等數據造成連鎖影響，國際金融市場資金流向也將隨之調整，預期市場仍需時間適應新的政經環境。其中，對台灣的影響方面，安聯投信台股團隊表示，由於台灣景氣高度依賴出口，廠商雖已有廠區調整的一定心理準備，但在地緣政治恐有新變數下，企業獲利預估波動性提高，預期新交易方向未明前，台股盤勢震盪難免。就產業面，安聯投信台股團隊表示，電子產業目前仍以AI相關供應鏈訂單能見度最高，雖短期仍有生產良率及零組件供給不足等問題須解決，但出貨量逐季放大可望帶給相關廠商2025年上半年營運淡季不淡。就布局方向上，安聯投信台股團隊表示，在市場對AI供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色。尤其川普政府關稅新政可能影響廠商廠區配置及接單能力，加上輝達（NVIDIA）大量開放供應鏈認證，不具獨占性的零組件將開始進入價格競爭，未來AI供應鏈個股走勢將分歧。非電子產業方面，安聯投信台股團隊表示，中國景氣復甦狀況將是2025年原物料族群主要觀察重點，而以色列近期已簽署停火協議，可視為地緣戰爭趨緩，預期貨櫃航運供需將回歸正常，但關稅議題是否造成廠商提早拉貨而驅動運價上漲則待觀察。整體而言，美國經濟軟著陸有利相關外銷類股，有助於台灣本土內需表現穩健，企業獲利隨景氣復甦有望朝向正面發展。