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立法院昨天為審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》案爆發衝突，藍委徐巧芯助理謝克洋欲將油壓剪送進議場前遭警方攔阻，三立記者魏汶萱出面解圍，並與一旁的綠委邱議瑩起口角，引起外界批評，該記者隨後被記兩小過，而三立新聞部主管今（21）日指出，魏汶萱已調離採訪職務，「召集人」職銜也一併調整。立法院昨處理三大案，謝克洋將油壓剪送進議場前被警方攔阻，魏汶萱隨後向警方表示，「他是立委助理」，並帶走謝，接著又嗆一旁的邱議瑩，「人家就助理，你跟他吵架幹嘛？莫名其妙」等語，畫面曝光後，引起網友討論，質疑違反新聞專業，三立新聞部隨後對魏汶萱祭出兩小過處分。對此，三立新聞部主管私下表示，事件發生後，魏汶萱第一時間被召回公司進行調查檢討，確認其行為已違反採訪常規，主管也一併懲處。該主管指出，魏汶萱原本以線上採訪工作為主，主管考量其適格性，已告知將其調離採訪職務，「召集人」職銜也一併調整；此外，三立新聞部將在下周召開自律委員會，深刻檢討此次事件。