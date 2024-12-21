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▲「台糖文旅護照2.0」，民眾只需完成指定任務，即可免費獲贈1本。（圖／台糖）

▲凡完成「商品區」集點任務的民眾，即可兌換具低調輕奢質感且可肩背的「台糖文旅保冷袋」。（圖／經濟部）

▲凡完成「文化商品區」集點任務的民眾，即可兌換裝有台糖安提瓜小農濾掛咖啡，且與知名文創品牌「廣富號」合作開發的「台糖啡嚐好禮袋」。（圖／經濟部）

去年首度推出就廣受好評的「台糖文旅護照」再升級，今年台糖公司趁著今 （21）日「2024嘉義糖果節」熱鬧開幕之際，限量發行「台糖文旅護照2.0」，民眾只需完成指定任務，即可免費獲贈1本，不僅能立即享有4大文旅體驗優惠，還能循線環遊14處台糖據點，完成「全糖任務」還可集點兌換限量好禮，多重好康優惠mission possible。台糖表示，「台糖文旅護照2.0」以星球為主題，集結台糖14處旅遊據點資訊及優惠，護照封面採用簡約灰色系，搭配圓形挖空設計，凸顯繽紛的星球元素，內頁以插畫描繪各據點獨特的景致與糖業歷史，兼具設計美感及教育功能，並導入豐富的活動及旅遊資訊，構築出台糖的甜蜜多重宇宙，是漫遊糖業文化不可或缺的好旅伴。台糖指出，文旅護照2.0限量發行1萬本，內附4張台糖文旅體驗優惠券，民眾持護照購買五分車票、台糖產品、入住台糖旅宿飯店及參加文化體驗活動皆可享超值回饋。在此同時，民眾還能分別解鎖文化體驗區、商品區及住宿區的「全糖任務」，分區集滿點數還可兌換限量好禮，包含裝有台糖安提瓜小農濾掛咖啡，且與知名文創品牌「廣富號」合作開發的「台糖啡嚐好禮袋」、具低調輕奢質感且可肩背的「台糖文旅保冷袋」，以及市價高達3,200元的「台糖聯合住宿券」等。此外，台糖文旅護照2.0更結合線上及線下活動，護照內頁有以插畫設計的「尋覓台糖旅圖」，民眾可按圖索驥，在各據點裡找尋插畫實景，並拍照打卡上傳社群媒體，完成後即可出示畫面至各據點兌換獎品。而蒜頭糖廠蔗埕文化園區為今年的「據點主打星」，文旅護照不僅有深入介紹園區特色，更串聯14間在地店家推出優惠旅行地圖，持有文旅護照者皆可獨享專屬優惠。台糖說明，文旅護照2.0於「2024嘉義糖果節」開幕當日起，同步在虎尾糖廠冰店、月眉觀光糖廠、溪湖糖廠鐵道文化園區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、南靖休閒廣場、新營鐵道文化園區、烏樹林休閒園區、橋頭糖業博物館、高雄花卉農園中心、花蓮觀光糖廠、台糖台北會館、柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店(臺南)、池上牧野渡假村等14處據點公開發行，歡迎民眾攜手台糖，開啟甜蜜的文化旅程。