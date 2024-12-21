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▲屬猴的朋友，這段時間人緣極佳，大家都喜愛你。你可以展示自己的智慧與魅力，這將有助於吸引不少粉絲與貴人。（示意圖／shutterstock）

今（21）日迎來冬至節氣，許多人準備吃湯圓應景，象徵圓滿好運。國際天星命理風水專家邱彥龍老師就點名5生肖，在冬至這段期間運勢飆升，尤其是屬狗、屬雞財運爆棚，屬猴、屬龍則是有貴人相助，成為冬至最強運的人。屬龍的朋友，這段期間在事業和工作中將面臨多重考驗，需要依靠自身的經驗與過往的歷練來應對挑戰。記得善用語言的優勢，進行有效的協調與溝通，你將受到貴人、上司、伴侶或合夥人的關注和幫助，保持愉快的心情，所有問題將能迎刃而解。屬猴的朋友，這段時間人緣極佳，大家都喜愛你。你可以展示自己的智慧與魅力，這將有助於吸引不少粉絲與貴人。然而，也需要注意小人可能會暗中設障礙擺道，面對的方法就是提前識破，並斷開不必要的關係，保持距離以策安全。財富可能會略有延遲，但仍有機會獲得。屬虎的朋友，在這段期間將受到多位神明的庇佑，許多事情可順利進行，但也有一些事情可能會突然中斷，不必擔心，它可能是無形給予的保護，是要避免你走上錯誤的道路。保持謙虛的態度，避免貪心，也能夠躲過潛在的損失。屬雞的朋友，這段期間財運非常強大。將有機會藉由名氣或私下的溝通協調來獲得財富。然而，需要注意的是，這段時間最好保持低調，避免言語給他人帶來過大壓力。記得多祭拜祈福，求天官賜福，財運將會更旺。屬狗的朋友，在這段時間運勢爆棚，特別是在知名度和財富方面。你將備受關注，有機會掌控大財運，雖然內心可能隱藏著壓力，但建議將這些壓力轉化為學習與成長的動力，讓自己更加堅強。保持開朗的心情，多說些甜言蜜語，好運自然會隨之而來。