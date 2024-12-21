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▲全家便利商店實體店舖購買哈根達斯迷你杯、雪糕全系列冰品，任選5件享特價399元。（圖／全家便利商店提供）

▲全家霜淇淋12月19日至12月29日享第2支5元。（圖／業者提供）

入冬限定優惠，7-11、全家哈根達斯下殺近5折優惠，7-11自2025年1月8日起迷你杯、雪糕、雪酥等品項任選5件399元優惠，搭配限時3天的滿588元再現折100元，相當買10件冰品，下殺5.4折；全家則是5件享特價399元，購買哈根達斯冰品7件現折100元。此外，即起還有全家霜淇淋第二支5元優惠！7-11自2025年1月8日起至2月18日止連續42天推出迷你杯、雪糕、雪酥等品項任選5件399元優惠，活動首周末1月8日至10日更有連續3天的加碼優惠，消費滿588元再現折100元、1月8日至2月4日每週末六日同享加碼優惠，買10件最划算，相當於原價129元、特價70元，下殺54折。全家便利商店同樣於自2025年1月8日至2月18日連續6週，凡於全家便利商店實體店舖購買哈根達斯迷你杯、雪糕全系列冰品，任選5件享特價399元；此外，活動期間連續4個週末優惠再加碼，同時，2025年1月8日至2月18日「全家」會員APP隨買跨店取更有哈根達斯129元系列迷你杯、雪糕5件399元限時特價（兌換期限至114年4月30日）。全家即起至12月29前，會員限定霜淇淋第二支5元，且不限口味，含阿芙佳朵，目前新口味搭配開賣，區域限定，請依店舖實際販售為準。芋頭牛奶、芭樂霜淇淋：北部、東部店舖限定，甜美濃郁，清甜果香完美結合。東方美人茶、厚香焙茶：中部、南部店舖限定，中部、南部店舖限定。