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立法院會昨天排審選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正案，但在審查財劃法時，民眾黨版本被國民黨丟包，8位民眾黨立委直接離席抗議。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（21）日直呼，民眾黨團總召黃國昌還是太嫩，不知道國民黨團總召傅崐萁的手段，利用完馬上丟包，「黃國昌就是傅崐萁的夜壺而已」；他同時也向7名民眾黨立委喊話，跟民進黨合作才會改變生態。對於民眾黨團版本被丟包一事，柯建銘今在黨團記者會上笑稱，民眾黨主席柯文哲起訴在即，民眾黨已經結束；他直呼，黃國昌還太嫩了，不知道傅崐萁、立法院長韓國瑜是共產黨的手段，利用完畢馬上丟包，「啞巴吃黃蓮」。柯建銘諷刺，黃國昌的角色就是當附隨組織，可以撞牆了，「黃國昌你就是傅崐萁的夜壺而已，永遠就是這個角色不要再演了，還有其他路可以走嗎？」柯建銘也向其他7席民眾黨立委喊話，當柯文哲被起訴後，還有臉見人嗎？希望他們好好思考，與柯文哲、黃國昌切割，走出新的民眾黨，並跟民進黨合作才會改變生態，但他知道這對民眾黨而言有困難。民進黨團幹事長吳思瑤透露，昨天院會時黃國昌跟她說，帶領的民進黨團表決一直輸好可悲，但最可悲的是黃國昌，三大惡法通過後，民眾黨被國民黨丟包，黃國昌被傅崐萁耍，「黃國昌帶領下的民眾黨團才是走向滅亡」。對於3大法通過，柯建銘感嘆，藍白這次不只是國會擴權、毀憲亂政而已，而是要亡國滅台、引狼入室，終極滅絕台灣民主；柯批評，藍白打從心裡要引狼入室、摧毀台灣民主，讓民進黨無法執政，讓國家在動亂之中，質疑此舉是否讓中國領導人習近平有佔領台灣的理由。