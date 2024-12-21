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▲搭高鐵「趣北部 豐富玩 開心吃」，「國旅聯票」暢遊北北基桃地區享加購高鐵票85折。（圖／高鐵）

北台灣即將迎來多樣令人期待的展演，包括草間彌生睽違九年的個展、一年一度的台灣燈會及大型演唱會，精彩活動不間斷，各地民眾想瘋玩北台灣，您有更省時方便的選擇！台灣高鐵推出「國旅聯票」，旅客購買「國旅聯票」專案區北北基桃地區的門票、體驗、交通及遊程等產品，加購高鐵票即享85折優惠；且12月底前TGo會員訂購「國旅聯票」並完成搭乘，還可參加「天天抽免費乘車券」的活動，有機會抽中高鐵車票。台灣高鐵「國旅聯票」精選超過千項旅遊商品，旅客可透過四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）輕鬆購買，不論是熱門活動門票、親子體驗行程、交通接駁運具…等，都能根據您的旅遊喜好自由搭配，同時享加購高鐵車票85折優惠。特別推薦文青必訪的「草間彌生的軌跡與奇跡展」、宮崎駿動畫迷熱愛的「Animage雜誌和吉卜力展」、玩家最愛的「台北國際電玩展」，各個精彩必追展覽，絕不容錯過！若您是喜愛大自然的旅行者，亦可走訪野柳、十分、九份，搭配「放天燈」、「手作流水麵線」…等體驗活動，安排一趟輕鬆有趣的小旅行，「國旅聯票」的多樣化商品，都能完美滿足您的旅行需求。此外，春節旅遊旺季將至，針對計劃出國的旅客，台灣高鐵「航空聯票」也提供加購高鐵票優惠折扣。凡購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，或中國東方航空（含上海航空）指定航線機票，於航空公司官網加購高鐵車票即享平日（週一至四）全票78折、假日（週五至日）及疏運期全票85折優惠，商務車廂及標準車廂對號座均適用。歡迎旅客選擇準時又方便的高鐵往返機場，以一趟精彩旅程開啟您的金蛇年。高鐵國旅聯票、航空聯票使用便利，旅客無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App取票，或是高鐵合作的四大便利商店及高鐵車站（自動售票機、售票窗口），都能輕鬆領取車票、輕鬆出遊，絕對是您國內外旅遊交通接駁的最佳選擇。迎接精采活動，現在就用國旅聯票、航空聯票規劃您的旅程，創造滿滿的美好回憶。