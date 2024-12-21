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▲啦啦隊女神林襄（左）和林穎樂（右）近期捲入「沒禮貌」風波，黃小柔公開指認就是2人。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲雪碧指林襄的言行讓她想起夯劇《影后》中的綠茶角色史艾瑪。（圖／Netflix提供）

啦啦隊女神林襄近來捲入「讓位風波」，遭黃小柔和Vicky指沒有禮貌，儘管已經澄清，卻仍無法平息外界酸言酸語，隨著風波持續延燒，不少藝人紛紛發聲，分享自己的看法，「情色教主」雪碧（方祺媛）也發文力挺黃小柔，「尊重禮貌不代表年紀輩份的問題，是個人修養和會不會做人比較重要！」甚至指林襄的言行讓她想起夯劇《影后》中的綠茶角色史艾瑪。雪碧日前在臉書發文，分享對「讓位風波」的看法，「尊重禮貌不代表年紀輩份的問題，是個人修養和會不會做人比較重要！」她認為黃小柔在節目上爆料之後，大家一直要直接點名，黃小柔也給答案了，「她也沒有想要蹭新聞啊，她已經給對方台階下了，但是酸民一直說要給個答案，給了你們還是罵。」力挺黃小柔的處理方式，同時也心疼對方遭炎上。雪碧表示，「或許表面上她們真的是有禮貌的妹妹，可是我覺得她們是看人下菜碟。」意指林襄和林穎樂對人差別待遇，她甚至想起了先前爆紅的台劇《影后》，裡面的新人演員史艾瑪（林廷憶 飾）。由於史艾瑪在劇中為求上位，不惜裝無辜，在背後捅人一刀，雙面人行徑讓人看傻眼，因此讓觀眾氣得牙癢癢，剛開播時曾引發熱烈討論。雪碧一番話引來熱烈討論，不少網友都附和：「再怎麼出征，林襄也不會跟他們呵呵」、「認同+1」、「臉書一直報…真沒想看，社會上都沒有大家更想關心的事情嗎？」然而也有人持反面意見，「年紀到了，總是喜歡別人對你畢恭畢敬的才顯得自己輩份高，人家現在年輕混得比你好，還要對你禮貌來禮貌去的？」、「真的不認同喔！」再度掀起熱議。