我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大棚落成標誌著信國社區邁向新階段，不僅深化滇緬文化的傳承，也為居民帶來更多便利。（圖／記者莊全成攝，2024.12.21）

▲大棚落成更能推展滇緬文化與特色活動的新空間。（圖／記者莊全成攝，2024.12.21）

屏東里港鄉信國社區今（21）日於活動中心舉辦戶外集會大棚落成典禮，退輔會副主委傅正誠代表嚴德發主委出席，與社區居民共同見證這項重要里程碑。這座戶外集會場地在退輔會彰化農場、欣屏瓦斯公司等單位的協助下順利建成，未來將成為社區舉辦活動、凝聚地方情感的重要基地。信國社區與鄰近的定遠、精忠及成功社區，是南台灣唯一的滇緬聚落，長期致力於保存和推廣滇緬文化。為提升活動便利性並推廣雲南少數民族舞蹈、美食等特色，社區規劃於活動中心後方建置防雨型鋼架棚。此計畫由彰化農場於112年公開招標，歷時一年終於順利完工，為社區發展再添助力。傅正誠表示，退輔會始終關注信國社區的發展，責成彰化農場主導完成戶外集會場地建設，同時，退輔會也導入其他公部門計畫，如農村水保署的農村再生計畫，以及高雄區改良場的芬芳植物與油芒種植計畫，提升社區服務品質，嘉惠社區居民。他強調，這些努力旨在實現榮民安置輔導的核心目標，並具體活化農場經管國有土地，期待社區發展更加蓬勃。