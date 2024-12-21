我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北市長蔣萬安5月率團出訪東京，前往東京巨蛋參訪取經。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安今年5月前往東京巨蛋參訪、東京巨蛋企劃部11月也來台參觀台北大巨蛋，交流震動、疏散等議題，未來可望朝「姐妹蛋」方向邁進，並維持1年至少1次互訪。台北市長蔣萬安今（21）日表示，日方來台參觀後認為台北大巨蛋有些地方做的比日本好，實質合作交流計畫已經在進行。蔣萬安今日下午出席歌仔戲葉青傳承工程列車，並於會前受訪。媒體詢問東京巨蛋有望跟台北大巨蛋成為「姐妹蛋」一事，蔣萬安表示，今年5月他到東京參訪，同時有去參訪東京大巨蛋的設計、規劃，請教他們累計30年的經驗，希望未來可以給台北大巨蛋後續經營，不管是舉辦棒球比賽、演唱會活動，當時跟北原義會長談的很愉快，所以11月北原義來台北回訪，有再次見面，跟他說台北大巨蛋將在12月辦第一場演唱會，希望在演唱會前派一組專家來台進行經驗分享，並給建議，也獲得同意。蔣萬安說，日方派了一組非常專業的團隊，觀看大巨蛋辦演場會的動線跟規劃，我們非常戒慎恐懼，按照法規進行相關檢視，但是日本有30年的經驗，給予我們很多建議，日方認為包括親子友善空間、廁所都比日本之前做的還好，所以實質合作交流計畫已經在進行。