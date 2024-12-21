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▲張惠妹在大巨蛋附近設了周邊專賣店，非常用心。（圖／記者朱祖儀攝）

▲張惠妹周邊專賣店旁邊還設有拍貼機，粉絲可以到現場拍貼。（圖／記者朱祖儀攝）

天后張惠妹（阿妹）將在今（21）日晚間7點半站上台北大巨蛋舞台，不過在下午2、3點就有許多歌迷在現場等待，周邊專賣店也有不少人潮。《NOWnews今日新聞》直擊到2名鐵粉，在現場買了約1萬多元的周邊，包括衣服、杯子、娃娃等，雖然手上已經大包小包，不過熱愛張惠妹將近30年的她們還是覺得不夠，表示最近幾天還會再來購物，為了偶像「預算無上限」，當她們對張惠妹喊話，希望對方可以保持身體健康繼續唱下去時，其中一人更是忍不住當場落淚，只希望阿妹要好好照顧自己的身體。陳小姐和郭小姐受訪透露，2人都是從張惠妹剛出道推出《姊妹》專輯時，就非常喜歡對方，幾乎每場演唱會都會到場，之前張惠妹在高雄開唱，她們更是接連3個禮拜都南下支持。這次為了看張惠妹首次站上大巨蛋，更是出動了大約30名朋友一起搶票，她們幸運搶到今天以及跨年場的門票，笑喊「就是頭尾場都一定要看到！」陳小姐和郭小姐也大讚，這次張惠妹演唱會周邊專賣店的動線很棒，因為之前高雄場大概排了2小時，不過今天因為大巨蛋B1、B2和松菸都有販售，所以她們只排了幾分鐘就順利買到想要的商品，其中陳小姐本來不打算要買張惠妹的娃娃，不過看到實體之後就忍不住了，她們大約砸了1萬多元，之後還打算要繼續買，完全沒有設預算上限，只想買個過癮！最後陳小姐和郭小姐表示，這次沒有特別想聽張惠妹唱什麼歌，只要是張惠妹唱的都好聽，且唱到〈三天三夜〉時也一定要嗨爆現場。郭小姐還對張惠妹喊話，表示希望張惠妹可以照顧好自己的身體，一定要健康地繼續唱下去，她們無論如何都會繼續力挺，陳小姐聽完當下忍不住落淚，表示自己也是一樣的想法，希望阿妹一定要注意健康。