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▲18歲新秀Oliver Bearman在沙烏地阿拉伯大獎賽中首次登場，驚艷表現幫助他拿下第七名，也開啟了他的F1職業生涯。（圖／美聯社／達志影像）

▲Charles Leclerc在2024摩納哥大獎賽奪冠，成為第一位在家鄉贏得冠軍的摩納哥車手，現場車迷沸騰不已。（圖／美聯社／達志影像）

▲Lewis Hamilton在銀石賽道完成為Mercedes效力的最後一場比賽，終結945天冠軍荒，以奪冠為自己的主場告別戰畫下完美句點。（圖／美聯社／達志影像）

2024年F1賽季正式落幕，充滿戲劇性的精彩對決，從年輕新秀Oliver Bearman一戰成名，到Max Verstappen以霸氣奪冠完成四連霸，每一場比賽都讓車迷熱血沸騰。本賽季不僅見證了新世代車手的崛起，也見證了經典傳奇。以下為賽季九大代表性時刻，《NOWnews今日新聞》將帶著讀者回顧精彩的2024年賽季。在沙烏地阿拉伯大獎賽中，法拉利車隊因Carlos Sainz因闌尾炎進行手術，臨時啟用18歲儲備車手Oliver Bearman。首次登場的Bearman表現令人驚艷，最終取得第7名，震撼賽車界。賽後，Bearman表示：「這是一場夢想的比賽，我只想專注於每一圈的表現。」他出色的成績最終為自己贏得Haas全職車手席位，正式邁入F1舞台。僅僅16天後，Sainz迅速康復，在澳洲大獎賽完成復出並成功奪冠。這場勝利對他意義重大，因為賽季初法拉利車隊宣布將在2025年網羅Lewis Hamilton，以取代Sainz的位置，讓他成為自由車手。賽季結束後，Sainz宣布加盟威廉斯車隊，繼續挑戰F1的賽場。他感慨道：「這一年充滿挑戰，但我會以勝利迎接下一站旅程。」今年中國大獎賽終於回歸，周冠宇首次在家鄉上海參賽，完成了多年以來的夢想。賽場上，他頂住壓力完成比賽，為主場車迷帶來了精彩表現。賽後，周冠宇感性地說：「這是我一直等待的一天，能在家鄉比賽是至高無上的榮幸。」邁阿密大獎賽中，Lando Norris終於打破生涯百場無冠的宿命，奪下第一座F1單站冠軍獎盃。這場勝利讓他迅速進入車手積分榜的冠軍競爭行列，並與紅牛車隊Verstappen展開了一整年的激烈對決。在主場摩納哥大獎賽，法拉利車隊Charles Leclerc成功奪冠，成為歷史上首位在摩納哥站封王的摩納哥車手，終結多年的霉運。這場勝利不僅是他職業生涯的重要里程碑，也是摩納哥車迷的共同榮耀。奧地利站的比賽因Max Verstappen和Lando Norris爭奪領先位置而掀起高潮。兩人因碰撞導致Norris退賽，Verstappen跌至第5名，最終George Russell爆冷奪冠。賽後，兩人的友誼遭到外界質疑，但Verstappen表示：「賽場上只有競爭，我們仍然是朋友。」Lewis Hamilton在銀石賽道完成了為Mercedes效力的最後一場比賽，並以一場經典的奪冠畫下句點，終結945天的冠軍荒。對於這場告別賽，Hamilton感慨地說：「在家鄉的車迷前奪冠，這是最完美的結局。」匈牙利站比賽中，Oscar Piastri在隊內爭議中脫穎而出，贏得了職業生涯的首勝。儘管車隊的進站策略一度讓Norris超前，但Piastri最終憑藉穩健的駕駛贏得比賽，並帶領McLaren包辦前2名。在巴西站Verstappen從第17位起跑，憑藉精湛的雨戰技術逆轉奪冠，成功拉開與Norris的積分差距。之後，他在拉斯維加斯封王，完成個人第4座車手總冠軍。Verstappen表示：「這是一個非凡的賽季，我感謝車隊的支持，這一切屬於我們。」