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20日晚間，台鐵浮洲站發生落軌事件，年約50歲的梁姓男子，供稱因積欠債務想不開跳軌，未料竟大難不死、趁隙落跑，事故造成北部列車大誤點。21日凌晨，梁男見事情鬧大，主動向警方自首，被依依涉犯公共危險罪嫌函移新北地檢署偵辦。台鐵表示，此事件影響58列次、3200分鐘，如經證實，是人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，將向該當事人求償。昨天晚間事發後，警消人員隨即搜索落軌者，卻花了2個小時都找不到人，事故共影響58班列車大誤點、耽誤3200分鐘，且因正值下班尖峰時間，造成許多民眾受到影響。對此，台鐵指出，此案目前由鐵路警察偵辦中，如經證實為人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，除依違反鐵路法57條第1項第2款「行人、車輛不得侵入鐵路路線」，移請鐵路警察局對該當事人裁處外，相關損失也將向該當事人求償。