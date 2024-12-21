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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，北檢近日將會起訴偵結。柯文哲16日透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席。台灣民眾黨中央緊急應變小組今（21）日開會，民眾黨秘書長周榆修表示，未收到柯文哲的書信，柯文哲永遠是他們的黨主席。民眾黨立委黃國昌重申，相信柯文哲的清白。台北地院昨日表示，柯文哲擬具的台灣民眾黨黨主席的辭職聲明，經法院審酌其內容，並未與其所涉犯貪污治罪制條例犯罪嫌疑相關，是該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙羈押聲請人並禁止其接見通信目的，且不影響偵查不公開；法院准許聲請人辭黨主席聲明交付民眾黨秘書長周榆修。民眾黨中央委員林富男會後受訪表示，今天危機小組開會做成二項重大決議，關於柯文哲是否請辭，第二，有關於柯文哲被強力的政治迫害也做出應有回應，以及應該必須做的行動，首先呼籲檢察官能維持司法正義還柯文哲清白，同時也拜託全國同胞相信柯文哲沒有收錢是清白的，請大家共同相信柯文哲。林富男問有收到北院的辭職書嗎？周榆修表示，這刻為止民眾黨中央黨部沒收到請辭書信，民眾黨態度清楚，柯文哲就是我們的主席，沒收到書信，會全力跟柯文哲站在一起。黃國昌表示，民眾黨緊急小組針對過去一、兩天北院片面披露的資訊交換了意見，如同周榆修報告的狀況，到此刻民眾黨沒收到任何來自柯文哲的書信，「相信柯文哲主席清白是我們一致不變的立場」，不管接下來面對什麼困難挑戰，民眾黨上下一心，做好自己的工作，希望能早日把主席救出來。媒體問若收到信怎麼處理？黃國昌說，此刻最重要是捍衛柯文哲清白，希望民進黨主席賴清德總統早日停止押人取供，「把阿北還給大家」。