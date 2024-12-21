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▲北海道日本火腿鬥士隊2025台灣試合記者會，鬥士隊選手清宮幸太郎（上排中）、統一獅選手林安可（上排左）、中信兄弟選手王威晨（上排右）和三隊啦啦隊一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）

清宮幸太郎將嘗試牛骨球棒！北海道火腿鬥士隊選手清宮幸太郎，日前來台出席海外交流賽活動，和同隊的台灣好手孫易磊回到東園國小指導台灣少棒小選手。清宮幸太郎本次來台之行可以說是行程滿檔，此外，清宮幸太郎在剩餘時間也體驗了台灣廟宇文化，並享用各式台灣美食，包含小籠包、火腿蛋土司等，以及招牌的牛肉麵。