清宮幸太郎將嘗試牛骨球棒！北海道火腿鬥士隊選手清宮幸太郎，日前來台出席海外交流賽活動，和同隊的台灣好手孫易磊回到東園國小指導台灣少棒小選手。此外，清宮幸太郎也品嚐了各種台灣美食，包含牛肉麵，根據日本媒體今（21）日報導指出，他有可能在新賽季嘗試「牛骨球棒」，透過硬度提升，來增加擊球手感。
清宮來台大啖牛肉麵 新賽季想用牛骨球棒
清宮幸太郎本次來台之行可以說是行程滿檔，除了最主要為火腿鬥士隊的海外交流賽記者會站台外，也受邀和台灣的火腿隊育成選手孫易磊，一同去東園國小、臺北市日僑學校進行校園親善活動，親自指導少棒小選手。
此外，清宮幸太郎在剩餘時間也體驗了台灣廟宇文化，並享用各式台灣美食，包含小籠包、火腿蛋土司等，以及招牌的牛肉麵。根據日本媒體《Sponichi》報導指出，清宮幸太郎考慮在新賽季使用「牛骨球棒」，剛好產生有趣巧合。
日職在本季才將牛骨摩擦加工處理球棒解禁，該種球棒並不會影響反彈係數，但可以透過球棒硬度，來增加擊球手感，該報導指出，清宮幸太郎已經向廠商訂購此種球棒，預計將會在未來的練習使用。
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清宮幸太郎本次來台之行可以說是行程滿檔，除了最主要為火腿鬥士隊的海外交流賽記者會站台外，也受邀和台灣的火腿隊育成選手孫易磊，一同去東園國小、臺北市日僑學校進行校園親善活動，親自指導少棒小選手。
此外，清宮幸太郎在剩餘時間也體驗了台灣廟宇文化，並享用各式台灣美食，包含小籠包、火腿蛋土司等，以及招牌的牛肉麵。根據日本媒體《Sponichi》報導指出，清宮幸太郎考慮在新賽季使用「牛骨球棒」，剛好產生有趣巧合。
日職在本季才將牛骨摩擦加工處理球棒解禁，該種球棒並不會影響反彈係數，但可以透過球棒硬度，來增加擊球手感，該報導指出，清宮幸太郎已經向廠商訂購此種球棒，預計將會在未來的練習使用。