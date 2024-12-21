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▲蠟燭可以幫助放鬆身心、讓人情緒穩定，是聖誕節交換禮物人氣排行第4名。（圖／取自Pixabay）

▲淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，是療癒又有情調的人氣禮品。（圖／取自shutterstock）

▲玩偶實用性質不高，擺在家裡還會長灰塵，引發過敏危機，因此即使是女生也不想收到，在聖誕節交換禮物排行中是第4名雷品。（圖／取自Pixabay）

▲《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》整理聖誕節「人氣／地雷交換禮物」，其中有不少實用商品都被列入雷品。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

下週即將迎來聖誕節，許多人都把握這個週末舉行交換禮物活動，但要在設定的金額範圍內選擇完美禮物，是相當燒腦的事，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》整理聖誕節「人氣／地雷交換禮物」，其中有不少實用商品都被列入雷品，建議大家購買禮物前一定要特別注意。護手霜不但能滋潤肌膚，還有淡淡的香味，是提升全身質感的好物之一。睡前點蠟燭可以幫助放鬆身心，讀書、看電影時圍繞著蠟燭香味，更能讓人情緒穩定。出門前噴香水不只能維持整天的好心情，也能讓周遭的人享受香氣圍繞，且不同香味還能代表不同風格，精緻男、女孩都必須擁有。包裝精緻的零食、甜點能吃能看，是許多「吃貨」的最愛，月底救星泡麵更是人氣禮品。不過也有人認為，食物類的風險很容易被現場慫恿拆開來分掉，自己反而吃不到多少，且每個人的口味不同，建議可以盡量找包裝精美的禮盒，或是不要只送單一品項，才不會讓人覺得敷衍。不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。不過也有人提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。每個人膚況不同，喜愛的品牌也有差異，若是收到不適合的臉部保養品會感到很困擾。玩偶實用性質不高，擺在家裡還會長灰塵，引發過敏危機，因此即使是女生也不想收到。衣服可能會有尺寸選擇上的誤差，且每個人喜歡的品牌不同，因此容易踩雷。日常生活容易使用到的衛生紙，由於平常家中就會定期購買，可能會讓人覺得沒有誠意。多數人認為即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。