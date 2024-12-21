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▲向小黃運將加油打氣，台中勤美洲際酒店24日將致送200份好禮給運將。（圖／業者提供）

台中勤美洲際酒店24日推出「聖誕感恩禮」活動，除了向計程車司機送上好禮加油打氣外，也表達酒店對城市運輸動力的支持與感謝。活動當天，酒店將於大門口發送給計程車運將200份聖誕禮，內含300元加油現金折抵憑證，以及德國 Rosbacher 氣泡礦泉水，同時還準備了聖誕老人與賓客共享佳節歡樂氛圍，營造節慶暖心時光。計程車司機是城市不可或缺的一環，連結著無數旅程，也承載著乘客的信任與安心。台中勤美洲際酒店以「陪伴每一程」為理念，藉由此次活動為司機們送上實質的支持。「聖誕感恩禮」中的300元加油現金折抵憑證，可於合作加油站——中油加盟重光站使用，憑證有效期限為2024年12月24日至12月31日，為司機減輕營運成本，帶來實質助益。台中勤美洲際酒店總經理 Eric Swanson 表示，希望這份小小心意，能成為計程車司機在節日裡的暖流。台中勤美洲際酒店不僅是旅客的歇腳地，更希望成為社群的重要夥伴。這次活動不僅是對城市中辛勤工作者的致謝，也是酒店對城市流動的支持與陪伴。除了計程車司機的專屬小確幸，酒店也準備了驚喜活動！台中勤美洲際酒店將為所有賓客帶來節日驚喜，12月24日平安夜及12月25日聖誕節下午3點，聖誕老人將驚喜現身酒店大廳，分送節日小禮，邀請賓客沉浸聖誕佳節的歡樂氛圍中。