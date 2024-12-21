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立法院三讀《財劃法》修正後，使地方政府挹注3753億，總統賴清德立刻發文批評財劃法修正將造成中央缺乏預算，國民黨轟民進黨昨是今非的態度，可謂是「民主臉皮」，連子彈都打不穿。國民黨指出，過去賴清德市長籲請中央儘速修正財劃法，但今天賴清德總統卻說修正財劃法危害國家安全。國民黨說，《財劃法》使地方政府挹注3753億，但過去中央政府財政賸餘明明仍可達2500至5000億元，賴清德顯然是不想讓地方建設。國民黨表示，當明擺著事實是賴清德政府的審計長也在國會報告中承認中央政府年都有歲計賸餘，這個數字明明達到2500到5000億元，即便中央有錢花不完，但賴清德依舊想打造個人專制的小金庫。國民黨批，當賴清德繼續以公然說謊、自我背叛的方式恐嚇台灣人，實際上卻是無視地方政府舉凡交通建設、水務建設、工務建設、警消經費、教育經費、文化建設、婦幼保障等等都需要錢，賴清德卻明明讓中央有錢花不完，也不願給地方建設多一點機會。國民黨不會畏懼賴清德的恐嚇，將會與人民將會站在一起，真正做對地方有利、對人民有利的事。