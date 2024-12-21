我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《真的好想贏1場》中，只要球隊拿到一次勝利，老闆就要發20億。（圖／車庫娛樂）

▲宋康昊終於不再演沉重角色，當喜劇男一好開心。（圖／車庫娛樂）

▲朴正民（左）和宋康昊共演《真的好想贏1場》，直呼夢想成真。（圖／車庫娛樂）

南韓電影《真的好想贏1場》（One Win）由「坎城影帝」宋康昊攜手朴正民精彩共演，曹政奭、韓國排球女帝金軟景驚喜演出，片中只要「拿到一勝」，教練就會發給球迷20億韓元獎金，球團的奇招，加上這是韓國首部排球題材的電影，成功引起觀眾注意。《真的好想贏1場》故事敘述排球選手出身的排球教練宇振（宋康昊 飾）生活陷入困境，在別無選擇下，他答應擔任即將被解散的女子職業排球隊的教練，隊中只有二流球員們和個性古怪的球隊老闆（朴正民 飾）。球隊老闆表示，只要拿到一勝，就會隨機給100位球迷共20億韓元的獎金，因此備受矚目。已習慣失敗的宇振原本感到煩躁，卻因此有了想和球員們一起獲得一勝的念頭。身兼《真的好想贏1場》編劇和導演的申淵植表示：「結婚後當孩子開始上幼兒園時，第一次有了想和家人、孩子一起幸福的在電影院看電影的想法，從那個時候我就開始籌備《真的好想贏1場》這部電影。運動電影擁有獨特的崇高感，運動必須藉由努力後的血、汗、淚水證明自己，而且一直都很想挑戰看看運動題材的作品。」宋康昊在《真的好想贏1場》中飾演接任沒有希望的職業排球隊「粉紅風暴」的教練，宋康昊也分享對於本作的想法：「電影中的『一勝』，其實也代表了每個人物的一勝。故事中為了拿下一場勝利的過程很有意義，若能藉由電影將如此明快幸福的故事介紹給觀眾，讓觀眾感到幸福的話，我也會獲得從這社會中取得一勝的勇氣，因為覺得有這樣的意義，才決定接演本作！」宋康昊近期在《寄生上流》、《緊急迫降》所扮演的都是較沉重的角色，他表示：「很久沒扮演像《真的好想贏1場》中這樣的角色了，覺得很開心。覺得身為演員，必須挑戰各式各樣的題材和角色才行！」以《地獄公使》、《魔鬼對決》、《分手的決心》為台灣觀眾所知的朴正民，這次在《真的好想贏1場》中飾演排球隊球團老闆，對於會接演本作的原因，他表示：「之前和申淵植導演因為《東柱：時代詩情》前往香港參加電影節時，在飛機上曾聽他說了《真的好想贏1場》的大綱，覺得故事很有趣，有機會的話也很想參演，後來某天接到了導演的電話，他說宋康昊前輩已答應要飾演教練的角色，因此我就毫不猶豫的說自己也想參與這部作品。」此外，朴正民也分享和宋康昊共演的感想，他表示：「至今我仍清楚的記得和宋康昊前輩一起拍攝時的每個瞬間，我從學生時期就夢想能和宋康昊前輩合作，和前輩一起在拍攝現場時真的很幸福，有一種自己獲得一勝的感覺！」類 型：體育、喜劇導 演：申淵植編 劇：申淵植、趙宥真語 言：韓文片 長：107分鐘主 演：宋康昊（飾演：金宇鎮）朴正民（飾演：姜正源）張允柱（飾演：方秀智）上映日：2025年1月3日