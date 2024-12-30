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▲前進黨領導人皮塔在泰國大選掀起一陣旋風，最終在今年8月被解職且10年內不得參政。（圖／美聯社／達志影像）

▲現年37歲的泰國總理貝東丹是泰國有史以來最年輕的領導人，她的父親塔克辛及姑姑盈拉都曾當過總理。（圖／美聯社／達志影像）

▲印尼新任總統普拉伯沃與副手兼前政敵佐科威兒子吉伯朗在今年上任。（圖／美聯社／達志影像）

▲ 新加坡今年舉辦泰勒絲演唱會賺了逾117億元，連價值5萬新元（約等同於新台幣117萬元）的奢華飯店套票也售罄。（圖／翻攝自臉書）

▲2024年東南亞十大重點新聞。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2024年即將邁入尾聲，今年台灣的鄰居東南亞各國發生許多重大變化，例如部分國家的政壇領導人大換血，或是經濟方面外國直接投資額創新高，同時泰國出現「現象級動物明星」彈跳豬，新加坡則出現「泰勒絲經濟」羨煞鄰國，以及美國總統大選結束後「川普2.0」對東南亞供應鏈的衝擊，《NOWnews今日新聞》國際中心精選了東南亞十大新聞，分成上下2篇，帶讀者們回顧今年發生的重大事件。泰國出現全球爆紅的動物明星「彈跳豬（）」，牠讓芭達雅綠山野生動物園（）遊客暴增，全球直播第一天更吸引萬名粉絲線上觀看。官方統計，園區到了今年月底將迎來第萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖億元（相當於新台幣億元）。由於愛生氣的態度和可愛的臉讓牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。今年無疑是泰國民主倒退的一年，全國最受歡迎的政黨前進黨無緣問鼎總理之位，甚至整個黨派在月被憲法法院解散，因為該黨試圖修改保護王室免受批評的冒犯君主法。前進黨的領袖皮塔（）本人則被褫奪公權，並且和其他名高層在年內不得從政及籌組新政黨。此事件讓泰國的民主進程蒙上陰影，前進黨在有席的泰國國會中擁有席，在泰國總理大選中獲得最多民間支持，然而屢屢被保守派勢力打壓。美國國務院表示，美國認為泰國憲法法院的判決有害泰國的民主進步，歐盟也採取類似表述。泰國總理也在今年大換血，前總理賽塔（）在今年日遭到憲法法庭撤職，為泰黨創辦人兼前總理塔克辛（）的女兒貝東丹（）以歲之齡在日接棒成為總理，泰國出現史上第二位女總理，以及史上最年輕的總理。前總理賽塔在日就任，上任將滿一年之際被撤職，震驚泰國和東南亞政壇。為泰黨選擇接棒的貝東丹是塔克辛的么女，出生於曼谷的她在國外名校畢業後回國，嫁給商界大亨並陸續生下兩個小孩，年她首次投入政界，代表為泰黨角逐總理大選，但敗給前進黨的皮塔（），幾經波折後，她仍在今年日被選為第任泰國總理。除了泰國政壇大換血，印尼也在今年日舉辦總統大選，現任國防部長普拉伯沃（）在當天快速計票結果獲得近的得票率，並與前總統佐科威（）的歲兒子吉伯朗（）一同成為印尼新任正副總統。普拉伯沃當選後籌組「史上最龐大內閣」，任期將從年持續至年，普拉伯沃大幅增加內閣成員，從上屆政府的名部長增加至名，共計名內閣首長，若再加上名副部長則共有人。過去普拉伯沃被視為「鐵血將軍」，曾跟獨裁者的二女兒結婚，並參與眾多違法人權的革命。專家認為此次他能勝出，主要是跟長年政敵佐科威「化敵為友」，加上他放低強人姿態，主打「跳舞老爺爺」的親民形象。今年月美國流行音樂天后泰勒絲（）在全球舉行的巡迴演唱會帶動鉅額經濟效益，新加坡為了搶下演唱會東南亞的獨家主辦權不惜砸錢，對泰勒絲演唱會每場都進行補貼，但同時也得到驚人的回饋，讓鄰國非常羨慕，更出現「泰勒絲經濟（）」的效應。據悉，在新加坡展開連續六場的演唱會，外界估計帶來的相關旅遊收入達億星幣，相當於新台幣億元，就連因為想一睹天后風采而因買票賣票受到詐騙的金額，都超過了新台幣萬元，新加坡政府表示收入來源豐厚，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。由於新加坡花錢買下「東南亞獨家主辦權」，讓其他國家政府心生不滿，但同時也調整各國演唱會相關政策。泰國和印尼政府皆提出新的資金和活動規則；泰國政府規劃採取旅遊免簽和鬆綁演唱會限酒令等做法，以吸引一線明星和世界級表演來泰國；印尼政府則將成立旅遊基金，該基金涵蓋文化活動和體育賽事，期盼未來能吸引更多藝人到印尼進行大型演唱會。