2024年即將邁入尾聲，今年台灣的鄰居東南亞各國發生許多重大變化，例如部分國家的政壇領導人大換血，或是經濟方面外國直接投資額創新高，同時泰國出現「現象級動物明星」彈跳豬，新加坡則出現「泰勒絲經濟」羨煞鄰國，以及美國總統大選結束後「川普2.0」對東南亞供應鏈的衝擊，《NOWnews今日新聞》國際中心精選了東南亞十大新聞，分成上下2篇，帶讀者們回顧今年發生的重大事件。
ㄧ、泰國小河馬「彈跳豬」成全球明星
泰國出現全球爆紅的動物明星「彈跳豬（Moo Deng）」，牠讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，全球直播第一天更吸引4.4萬名粉絲線上觀看。官方統計，園區到了今年9月底將迎來第100萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖2億元（相當於新台幣1.94億元）。
由於愛生氣的態度和可愛的臉讓牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過1500萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。
二、泰國前進黨被解散，皮塔國會議員解職
今年無疑是泰國民主倒退的一年，全國最受歡迎的政黨前進黨(MFP)無緣問鼎總理之位，甚至整個黨派在8月被憲法法院解散，因為該黨試圖修改保護王室免受批評的冒犯君主法。前進黨的領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）本人則被褫奪公權，並且和其他11名高層在10年內不得從政及籌組新政黨。
此事件讓泰國的民主進程蒙上陰影，前進黨在有500席的泰國國會中擁有148席，在泰國總理大選中獲得最多民間支持，然而屢屢被保守派勢力打壓。美國國務院表示，美國認為泰國憲法法院的判決有害泰國的民主進步，歐盟也採取類似表述。
三、泰國總理賽塔被解職，史上最年輕女總理上位
泰國總理也在今年大換血，前總理賽塔（Settha Thawisin）在今年8月14日遭到憲法法庭撤職，為泰黨創辦人兼前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）以37歲之齡在16日接棒成為總理，泰國出現史上第二位女總理，以及史上最年輕的總理。
前總理賽塔在2023年8月23日就任，上任將滿一年之際被撤職，震驚泰國和東南亞政壇。為泰黨選擇接棒的貝東丹是塔克辛的么女，出生於曼谷的她在國外名校畢業後回國，嫁給商界大亨並陸續生下兩個小孩，2023年她首次投入政界，代表為泰黨角逐總理大選，但敗給前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat），幾經波折後，她仍在今年8月16日被選為第31任泰國總理。
四、印尼總統大選新總統上任
除了泰國政壇大換血，印尼也在今年2月14日舉辦總統大選，現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在當天快速計票結果獲得近60%的得票率，並與前總統佐科威（Joko Widodo）的36歲兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）一同成為印尼新任正副總統。
普拉伯沃當選後籌組「史上最龐大內閣」，任期將從2024年持續至2029年，普拉伯沃大幅增加內閣成員，從上屆政府的34名部長增加至48名，共計53名內閣首長，若再加上56名副部長則共有109人。
過去普拉伯沃被視為「鐵血將軍」，曾跟獨裁者的二女兒結婚，並參與眾多違法人權的革命。 專家認為此次他能勝出，主要是跟長年政敵佐科威「化敵為友」，加上他放低強人姿態，主打「跳舞老爺爺」的親民形象。
五、Taylor Swift新加坡演唱會引發鄰國不滿
今年3月美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在全球舉行的巡迴演唱會帶動鉅額經濟效益，新加坡為了搶下演唱會東南亞的獨家主辦權不惜砸錢，對泰勒絲演唱會每場都進行補貼，但同時也得到驚人的回饋，讓鄰國非常羨慕，更出現「泰勒絲經濟（Swiftonomics）」的效應。
據悉，在新加坡展開連續六場的演唱會，外界估計帶來的相關旅遊收入達5億星幣，相當於新台幣117億元，就連因為想一睹天后風采而因買票賣票受到詐騙的金額，都超過了新台幣483萬元，新加坡政府表示收入來源豐厚，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。
由於新加坡花錢買下「東南亞獨家主辦權」，讓其他國家政府心生不滿，但同時也調整各國演唱會相關政策。泰國和印尼政府皆提出新的資金和活動規則；泰國政府規劃採取旅遊免簽和鬆綁演唱會限酒令等做法，以吸引一線明星和世界級表演來泰國；印尼政府則將成立旅遊基金，該基金涵蓋文化活動和體育賽事，期盼未來能吸引更多藝人到印尼進行大型演唱會。
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泰國出現全球爆紅的動物明星「彈跳豬（Moo Deng）」，牠讓芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客暴增，全球直播第一天更吸引4.4萬名粉絲線上觀看。官方統計，園區到了今年9月底將迎來第100萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖2億元（相當於新台幣1.94億元）。
由於愛生氣的態度和可愛的臉讓牠的名氣遠近馳名，一部關於牠享受人類撫摸下巴的影片，在短時間內便獲得超過1500萬次瀏覽數，網友們更評論牠是「超級巨星投胎轉世成河馬」。
二、泰國前進黨被解散，皮塔國會議員解職
今年無疑是泰國民主倒退的一年，全國最受歡迎的政黨前進黨(MFP)無緣問鼎總理之位，甚至整個黨派在8月被憲法法院解散，因為該黨試圖修改保護王室免受批評的冒犯君主法。前進黨的領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）本人則被褫奪公權，並且和其他11名高層在10年內不得從政及籌組新政黨。
此事件讓泰國的民主進程蒙上陰影，前進黨在有500席的泰國國會中擁有148席，在泰國總理大選中獲得最多民間支持，然而屢屢被保守派勢力打壓。美國國務院表示，美國認為泰國憲法法院的判決有害泰國的民主進步，歐盟也採取類似表述。
三、泰國總理賽塔被解職，史上最年輕女總理上位
泰國總理也在今年大換血，前總理賽塔（Settha Thawisin）在今年8月14日遭到憲法法庭撤職，為泰黨創辦人兼前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）以37歲之齡在16日接棒成為總理，泰國出現史上第二位女總理，以及史上最年輕的總理。
前總理賽塔在2023年8月23日就任，上任將滿一年之際被撤職，震驚泰國和東南亞政壇。為泰黨選擇接棒的貝東丹是塔克辛的么女，出生於曼谷的她在國外名校畢業後回國，嫁給商界大亨並陸續生下兩個小孩，2023年她首次投入政界，代表為泰黨角逐總理大選，但敗給前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat），幾經波折後，她仍在今年8月16日被選為第31任泰國總理。
四、印尼總統大選新總統上任
除了泰國政壇大換血，印尼也在今年2月14日舉辦總統大選，現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在當天快速計票結果獲得近60%的得票率，並與前總統佐科威（Joko Widodo）的36歲兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）一同成為印尼新任正副總統。
普拉伯沃當選後籌組「史上最龐大內閣」，任期將從2024年持續至2029年，普拉伯沃大幅增加內閣成員，從上屆政府的34名部長增加至48名，共計53名內閣首長，若再加上56名副部長則共有109人。
過去普拉伯沃被視為「鐵血將軍」，曾跟獨裁者的二女兒結婚，並參與眾多違法人權的革命。 專家認為此次他能勝出，主要是跟長年政敵佐科威「化敵為友」，加上他放低強人姿態，主打「跳舞老爺爺」的親民形象。
五、Taylor Swift新加坡演唱會引發鄰國不滿
今年3月美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在全球舉行的巡迴演唱會帶動鉅額經濟效益，新加坡為了搶下演唱會東南亞的獨家主辦權不惜砸錢，對泰勒絲演唱會每場都進行補貼，但同時也得到驚人的回饋，讓鄰國非常羨慕，更出現「泰勒絲經濟（Swiftonomics）」的效應。
據悉，在新加坡展開連續六場的演唱會，外界估計帶來的相關旅遊收入達5億星幣，相當於新台幣117億元，就連因為想一睹天后風采而因買票賣票受到詐騙的金額，都超過了新台幣483萬元，新加坡政府表示收入來源豐厚，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。
由於新加坡花錢買下「東南亞獨家主辦權」，讓其他國家政府心生不滿，但同時也調整各國演唱會相關政策。泰國和印尼政府皆提出新的資金和活動規則；泰國政府規劃採取旅遊免簽和鬆綁演唱會限酒令等做法，以吸引一線明星和世界級表演來泰國；印尼政府則將成立旅遊基金，該基金涵蓋文化活動和體育賽事，期盼未來能吸引更多藝人到印尼進行大型演唱會。