朱育賢FA補償人選出爐！味全龍球團在上週宣布，和前樂天桃猿外野手朱育賢，簽下一紙4年、含激勵獎金總額達4800萬的合約，和中信兄弟的陳子豪將在明年一同披上龍袍。而樂天方面，則可以選擇全額轉隊費，或是「現金＋球員」的補償方案，根據媒體《自由時報》今（21）日報導指出，樂天最終挑走牛棚投手呂詠臻，作為補償方案的人選，外加補償金675萬元。
樂天盼複製成功經驗 再挑牛棚即戰力
根據中職規章的規定，朱育賢的新東家味全，可以提供樂天全額轉隊費，或是支付補償金額的75%，外加1名味全25人名單外的球員作為補償。此前有報導指出，樂天傾向後者，且已經鎖定部分人選，預計在本週五定案。
結果今日傳出最終補償人選，是味全牛棚投手呂詠臻。呂詠臻本季在一軍出賽43場，拿下2勝3敗、9次救援成功，防禦率維持在後援投手平均之上的3.60，是龍隊的重要牛棚戰力，不過最終沒被列在25人名單之中，被樂天相中。
事實上，陳俊秀去年轉戰中信兄弟時，樂天就看中了投手陳柏豪作為補償選手，結果一躍成為陣中守護神，可以說是相當成功的經驗，這次選擇呂詠臻，也讓原本厚實的鐵牛棚更加強悍。
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根據中職規章的規定，朱育賢的新東家味全，可以提供樂天全額轉隊費，或是支付補償金額的75%，外加1名味全25人名單外的球員作為補償。此前有報導指出，樂天傾向後者，且已經鎖定部分人選，預計在本週五定案。
結果今日傳出最終補償人選，是味全牛棚投手呂詠臻。呂詠臻本季在一軍出賽43場，拿下2勝3敗、9次救援成功，防禦率維持在後援投手平均之上的3.60，是龍隊的重要牛棚戰力，不過最終沒被列在25人名單之中，被樂天相中。
事實上，陳俊秀去年轉戰中信兄弟時，樂天就看中了投手陳柏豪作為補償選手，結果一躍成為陣中守護神，可以說是相當成功的經驗，這次選擇呂詠臻，也讓原本厚實的鐵牛棚更加強悍。