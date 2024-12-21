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▲在朱育賢轉戰味全龍後，樂天桃猿選擇「現金＋球員」的補償方案，並挑選在名單外的味全牛棚投手呂詠臻。（圖／樂天桃猿提供）

朱育賢FA補償人選出爐！味全龍球團在上週宣布，和前樂天桃猿外野手朱育賢，簽下一紙4年、含激勵獎金總額達4800萬的合約，和中信兄弟的陳子豪將在明年一同披上龍袍。根據中職規章的規定，結果今日傳出最終補償人選，是味全牛棚投手呂詠臻。事實上，陳俊秀去年轉戰中信兄弟時，樂天就看中了投手陳柏豪作為補償選手，結果一躍成為陣中守護神，可以說是相當成功的經驗，這次選擇呂詠臻，也讓原本厚實的鐵牛棚更加強悍。