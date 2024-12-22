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▲新一波大陸冷氣團南下，全台越晚越冷，今天清晨是最低溫時段落。（圖／中央氣象署）

▲下週一、下週二南方雲系北移，全台降雨機率提高，體感非常濕冷。（圖／中央氣象署）

今天的天氣依舊寒冷，受到大陸冷氣團影響，今（22）日清晨中部以北空曠地區最低氣溫只有10度左右，白天氣溫回升也不明顯，大致是「北台灣整天寒冷不超過18度、其它地區早晚偏冷」，不過水氣減少，僅東北部有雨，明（23）日水氣增多，降雨範圍擴大。12月22日今天的天氣，氣象署說明，今天大陸冷氣團持續影響台灣，中部以北、東北部早晚低溫落在12至13度，其它地區14至15度，白天北台灣高溫16至18度，中南部21至25度。冷氣團帶來強勁的東北季風，今天台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風降雨部分基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨。環境部提醒，今天東北風挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區風速較強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。12月23日明天的天氣，氣象署提及，明天還是冷氣團影響期間，整體氣溫與今天類似，北部、東北部12至18度，中部12至21度，南部13至25度，東部15至19度，東南部16至21度。特別要注意的是，明天南方水氣北移，包括基隆北海岸、東半部地區及西半部山區都有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，全台都處於濕冷的天氣型態。氣象署指出，下週二晚間（12/24）雨勢趨緩，下週三聖誕節（12/25）天氣轉好，氣溫回升，北部、東北部15至22度，中部16至24度，南部17至26度，東部18至22度，東南部19至24度。不過下週四（12/26）預估會有冷空氣南下，並一路影響到跨年。🟡《NOWnews》天氣小叮嚀：提供您「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看，一文速懂每日天氣變化，搭配貼心的穿著建議、淺顯易懂的天氣報導，出門再也不怕陰晴不定，歡迎分享給親朋好友。