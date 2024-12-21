我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（左起）、陳淑芳、周天成出席「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮。（圖／三立提供）

▲鍾瑶這次身負重任擔任典禮住持人，前一晚緊張到睡不著。（圖／三立提供）

「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」時隔8年再度舉辦，「台北101董事長」賈永婕此次受邀擔任頒獎嘉賓，頒獎給桌球教父莊智淵，莊智淵本人因帶領國手訓練中無法出席，由哥哥代表接受獎項。受訪時賈永婕透露，今年101的年終獎金蠻多的，有3個月以上，她也感謝團隊努力，而自己的婚紗公司，則因為少子化影響，目前經營比較辛苦。一年一度的跨年即將到來，賈永婕被問到今年101煙火，她坦言，將會超越以往，這次會有6分鐘之久，「我就是有點反骨。」今年除了煙火之外還有光雕秀，而她也很期待跨年當時可以跟市長蔣萬安同台，「至於老公就不要這麼放閃，他會跟女兒在台下看。」她神祕透露，明年第一季也將會有重大消息發布，讓101有更大的轉變。鍾瑶這次身負重任，擔任典禮住持人，她表示壓力超大，主持工作其實算「插花」，但前一晚還是緊張到失眠，在主持過程中最擔心的就是說錯話，笑說主辦單位要她在台上一定要端莊，而她也敬業花了2周時間準備。在鍾瑶自己心目中的「真英雄」就是身為醫生娘的姑姑，對方養大7個小孩，都不是自己親生的，而鍾瑶和妹妹就在其中，讓她感念養育之恩。資深演員陳淑芳也是頒獎人之一，她心中有感念的人，她透露自己當年18歲，剛好正值823砲戰，她去勞軍教跳舞，還去慰勞傷兵，沒想到砲彈真的打過來，慌亂之際被一位軍官扛進防空洞，當場嚇暈，醒來時人已經躺在水溝裡，所幸之後順利回到台灣，「那是我第一次覺得人好渺小。」除此之外，她也感謝演藝圈遇到的貴人相助，像當年的崔小萍老師，讓她可以順利發展至今。