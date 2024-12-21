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▲張惠妹大巨蛋演唱會今（21）晚首日開唱，周邊商品販賣處的人潮擠得水洩不通。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲歌迷周先生（左）及倪小姐（右）舟車勞頓北上，分享張惠妹對自身而言的重要性，話說到一半忍不住哽咽。（圖／記者黃聖凱攝影）

歌手張惠妹《ASMeiR MAXXX》巡迴演唱會今（21）晚在台北大巨蛋首日開唱，將祭出全新的歌單及表演內容，且承諾陪伴歌迷一路嗨到跨年，而今稍早《NOWnews今日新聞》記者實際走訪大巨蛋，就有一對是表姐弟的歌迷周先生及倪小姐，特地從屏東家鄉一早奔波到台北，其中倪小姐分享當時搶票過程，在電腦前「苦守8小時」才終於有好消息，特別的是，她因患有小兒麻痹症，僅能坐著輪椅行動，見這對表姐弟在場邊守候入場，畫面令人動容，最後兩人也不忘樂觀喊話張惠妹，「希望開開心心、健健康康地唱下去」，說著說著哽咽起來，同時也散發滿滿正能量。周先生及倪小姐遠從屏東家鄉殺來台北欣賞張惠妹演唱會，一早就開車到高鐵站，再搭乘高鐵到台北，也透露只安排一天來回的時間，舟車勞頓足見對張惠妹的喜愛程度，周先生表示從張惠妹第一張專輯就深深喜歡張惠妹，加上同是原住民身分的關係，與她之間產生了親切的連結，倪小姐則補充當時搶票過程，坦言十分不容易，從中午死盯著傳真直到晚上九時，「整整8小時」就為了要看到張惠妹，他倆也打趣笑說，整個部落的人都因想來而沒搶到票萬分惋惜，讓他們不敢喜形於色，低調北上。而被問到這次最想聽到張惠妹的哪一首歌？周先生不假思索地敲碗〈水藍色眼淚〉、〈最後一次〉及〈因為你沒說〉，倪小姐知足地感嘆，「有聽到現場唱就滿足了」，除此之外，身為「骨灰級歌迷」的表姐弟倆也提到自身難處，原來倪小姐患有小兒麻痹症，大多數時候僅能依靠輪椅行動，身旁的表弟無微不至照料著，儘管生理上不便，但倪小姐並沒有因此沮喪失志，從兩人的訪談過程中，感受到一股正能量及樂觀的人生思想，令人不禁敬佩，想必也是從張惠妹身上學習到的處事態度。接著，周先生及倪小姐也對張惠妹深情喊話，不奢求別的，周先生感性告白，「希望她可以健健康康，然後繼續快樂地唱下去」，並誓言就算張惠妹唱到80歲，依舊會陪伴支持她到80歲，倪小姐則故作怨嘆打趣地說，「票不要那麼難搶」，不過另一方面也樂見愈來愈多人喜愛張惠妹，令她感到欣喜，而最後倪小姐還是不忘喊話，「健健康康、開開心心過每一天」，說著說著忍不住哽咽了起來，一席來自死忠粉絲的發言令人感動，想必張惠妹也能感受到這群歌迷一直以來給予支持的強大且溫暖力量。