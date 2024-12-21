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▲今下午至明日新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

▲今晚到明晨，中部以北、東北部低溫剩下攝氏12度～13度，其他地區14至16度，其中苗栗以北、宜蘭有10度以下低溫出現機會。（圖／中央氣象署提供）

▲不過要留意南方水氣北移，下週一、下週二降雨區域擴大。（圖／中央氣象署提供）

這波大陸冷氣團最冷時機到了！今晚（21日）到明晨，中部以北、東北部低溫剩下攝氏12度～13度，部分地區有10度以下低溫出現，要到下週一（23日）才會逐漸回溫，且下週一、下週二南方水氣北移，各地都有降雨機會，聖誕節、跨年夜沒有遇到冷空氣以及水氣，整體來講算好天氣。中央氣象署預報員張承傳表示，這波大陸冷氣團最凍時機在今晚到明晨，中部以北、東北部低溫剩下攝氏12度～13度，其他地區14至16度，其中苗栗以北、宜蘭有10度以下低溫出現機會。明（22）日受到大陸冷氣團影響，北部、東北部整天低溫，其他地區早晚冷；白天北部、東北部約攝氏15度至18度，其他地區15度至25度，中南部日夜溫差大。明（22）日水氣減少，僅北海岸、大臺北山區有局部短暫雨，大台北平地零星降雨，其他地區多雲到晴。⚠️：21日下午至22日晚上新北市、宜蘭縣新竹縣、苗栗縣冷氣團影響到下週一（23日），溫度逐漸回升，，基隆北海岸、中南部、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨。降雨持續到下週二（24日）白天，入夜降雨區域慢慢縮小，桃園以南轉多雲，剩下迎風面大台北地區有零星雨勢；下週一到下週二白天，溫度配合水氣，3500公尺以上高山有機會下雪。下週三（25日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，換句話說聖誕節可以趁著好天氣出門過節。下週四（26日）有另一波東北季風增強，過強度沒有那麼強，降溫影響到28日，29日開始減弱，接下來到跨年前都沒有新的冷空氣下來，會持續回溫。跨年夜（31日）僅東半部有局部雨，其他地區多雲到晴，各地天氣都還不錯，北部吹偏東北風，