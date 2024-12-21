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▲為持續推動此計畫的進行，該醫院暨中央健康保險署高屏業務組於20日在該醫舉辦 『提升糖尿病照護品質暨社區醫療群雙向交流分享會』。(圖／阮綜合醫院提供)

為提升糖尿病患者的照護品質，高雄市阮綜合醫院暨中央健康保險署高屏業務組於該醫阮大禮堂舉辦 『提升糖尿病照護品質暨社區醫療群雙向交流分享會』，活動中除各專家學者分享經驗成果，展現對糖尿病照護議題的高度關注外。該醫院也將持續以病友為核心，結合專業醫療知識、創新照護模式及病友團體的支持，推動更高效、更全面的糖尿病照護計畫。根據衛生福利部最新統計，糖尿病位居112年全國十大死因的第五名，其併發症：心臟疾病、腦血管疾病與腎病變等，對健康造成巨大威脅外，經常伴隨的高血壓、高血脂及癌症等共病，更使病友承受著沉重的身心壓力。為提升糖尿病患者的照護品質，中央健康保險署自民國90年起，陸續積極推動糖尿病及初期慢性腎臟病「論質計酬方案」，以完整的護理衛教、營養諮詢以及定期檢查，協助患者維持良好的血糖、血壓及血脂控制，減少併發症的發生。為持續推動、支持此計畫的進行，該醫院暨中央健康保險署高屏業務組於12月20日在該醫阮大禮堂舉辦 『提升糖尿病照護品質暨社區醫療群雙向交流分享會』，健保署高屏業務組許碧升專門委員、該醫院院長陳鴻曜、醫療科副院長劉昭宏與高屏地區醫院代表等多位專家出席指導、分享經驗成果，展現對糖尿病照護議題的高度關注。活動中，由該醫院新陳代謝科主任戴研光醫師所率領的糖尿病照護團隊，除報告多年來在糖尿病照護領域的傑出成果外，並指出研討如何提升糖尿病照護品質是醫療團隊所經常面臨的課題，在參考許志成教授發表的《2023年糖尿病年鑑》後，分享該醫院連續15年來榮獲品質卓越獎的照護秘訣，歸納出包括盡快加入執行成效良好的糖尿病整合照護計畫、依循糖尿病的最新治療指引，執行以病人為中心的精準醫療、針對高危險群患者，安排適當的癌症篩檢，早期診斷，早期治療及勵接種流感及肺炎鏈球菌疫苗以降低死亡率等四大建議。此外，為提升糖尿病患者的自我照護能力，衛福部健保署鼓勵病人積極參加病友團體，以透過彼此的交流與支持，攜手迎戰疾病。該醫院自2002年即成立糖尿病友支持團體「阮愛健康甜蜜聯誼會」，多年來並屢獲殊榮，包括衛生福利部國健署頒發的「全國糖尿病病友優良團體獎」，以及高雄市政府所頒發的「健康操錦標賽冠軍」等。病友會定期舉辦健康促進活動，幫助許多病友圓夢！