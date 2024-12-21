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21日下午，台中發生一起車禍事故，張姓男子駕駛小客車，行經烏日區建國路時，於環中路口違規左轉，導致直行的中鹿客運公車煞車不及，直接將張男汽車撞飛。警消獲報到場，公車上3名乘客、駕駛張男與乘客，共計5人受傷送醫，所幸均無生命危險。從曝光監視器可以看到，當時張男沿著建國路、南區方向前進，於環中路口違規左轉，公車煞車不及直接撞上，小客車右側車身凹陷。台中消防指出，現場一名女性公車乘客臉部撕裂傷、男性公車乘客擦挫傷、女性公車乘客顴骨及右眼腫脹等；小客車駕駛張男頭部、胸部疼痛；女性乘客頭部、胸部疼痛，5人均被送醫治療。警方表示，張男因違規左轉釀禍，將依《道路交通管理處罰條例》第48條1項2款製單舉發，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。詳細肇事責任還有待進一步釐清。警方也呼籲，駕駛人行車時，除依道路速限行駛外，並應遵守標誌標線號誌指示，在左轉保護時相路口應待左轉燈亮起再行左轉，切勿搶快通行，以確保用路安全。