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許多民眾出國旅遊，會選擇搭乘相較一般航空便宜的廉價航空來省錢，但廉價航空近期越來越不便宜，且關櫃、起飛時間都較一般航空更不穩定，容易讓旅客感到焦慮。近期一名男乘客由新加坡樟宜機場準備搭乘酷航（Scoot）TR456航班飛往吉隆坡，但到登機口卻發現這架航班竟提早1.5小時就起飛，且他沒收到任何通知，事後還得多花額外的錢買三張機票轉機。根據新加坡海峽時報報導，一名男子11月1日準備搭乘凌晨4點50分的酷航，從新加坡飛往吉隆坡，但他提早抵達登機口時，卻發現空無一人，原來這架航班早在凌晨3點21分就起飛了。該名男子表示，自己當天有使用新加坡的航空資訊APP來確認航班出發時間，上頭未有任何異動，當他發現沒人時，隨即跑到一旁的另一處登機口詢問，隨後酷航的地勤前來向他致歉，記下了姓名、電話號碼和電子郵件地址，並告訴他酷航將補償150美元(約台幣5千元)。然而，男乘客因為酷航提早飛，錯過了後續轉機航班，需要再額外購買轉機機票，所購買的機票價錢遠超出150美元，男子隨後被重新安排搭乘上午7時04分起飛的新加坡航空SQ104航班，男子也透露，目前仍未收到賠償金額，且認為賠償金額對解決實際問題幫助不大。事實上，酷航提早飛放鳥乘客的事件並不是第一次，2023年1月一架印度阿姆利則（Amritsar）飛往新加坡的TR509航班，甚至提前4小時起飛，多達29名旅行社的乘客沒接收到航班時間更動資訊。