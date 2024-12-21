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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，北檢近日將會起訴偵結。柯文哲日前透過律師申請解除通信禁令，外傳要請辭黨主席。針對柯文哲請辭黨主席引發小草退黨潮，民眾黨今（21）日表示，本黨黨員數不減反增，且增幅一如往常、正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，外界勿以訛傳訛。台灣民眾黨中央緊急應變小組今日下午在黨中央開會商討，民眾黨秘書長周榆修會後表示，未收到柯文哲的書信，柯文哲永遠是他們的黨主席。民眾黨立委黃國昌重申，相信柯文哲的清白，不管接下來面對什麼困難挑戰，民眾黨上下一心，做好自己的工作，希望能早日把主席救出來。針對媒體詢問是否有退黨潮？民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，本黨黨員數不減反增，且增幅一如往常、正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，外界勿以訛傳訛。 台灣民眾黨會持續秉持「以台灣為名，以民眾為本」，努力為民服務，耕耘紮根基層，爭取更多民眾支持與加入。