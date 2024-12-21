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台達電員工墜樓案發展出案外案，一名前員工於墜樓案發生後不久，在PTT上寫下自己被迫簽自願離職單的經過，指控台達電人資和主管聯手霸凌勞工。台達電今（21）日回應，對於網路流傳不實指控，將正式提告離職員工，而墜樓案也已同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。位於台北市內湖區的台達電總部大樓，於16日下午發生一起墜樓事件。一名員工因不明原因墜樓，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救後，仍宣告不治。這起墜樓案在Dcard、PTT論壇上掀起討論，內容提到墜樓員工身份以及可能墜樓的原因。其中，更有前員工以「台達電人資和主管聯手霸凌勞工真實事件簿」為題，在PTT上爆料自己被迫簽自願離職單的經過、與人資的對話、過程中參與的人員等，內容鉅細彌遺，成為此次台達電員工墜樓案所延伸出的案外案。對此，台達電今日稍早發出聲明表示，近日，網路及部分大眾媒體、社群媒體流傳針對12月16日台達同仁墜樓事件的不實指控，造成台達電名譽嚴重損害，公司特發表此聲明。文中指出，台達對於失去一位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心，對此不幸，已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業。此外，也已於事件當日同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。台達電表示，在處理墜樓案的同時，「網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責。此匿名發文者經調查為台達黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定的三個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期内以合法程序終止其聘僱合約。」台達電強調，此離職員工在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資的行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽，台達於今日對其正式提出妨害名譽之刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。