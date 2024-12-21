我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱樺也憂心，未來中央對地方的補助減少，是否還能再有另一座這麼完善的幼兒園。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

高雄左營區新上國小，今(21)日舉辦26周年校慶運動會，並啟用新落成的附設幼兒園，立委林岱樺受邀見證除表示這棟功能齊全的兩層幼兒園，是中央全額補助5千萬設置外也擔心，國民黨版財劃法通過後，中央財政被弱化，高雄分配到金額遠低於雙北，未來可能更難獲得補助幼教設施。林岱樺指出，中央一年總預算約約2.8兆，國民黨用多數暴力強行修法，就瓜分走3753億。行政院長卓榮泰今天也公開表示，這次修法讓中央國庫空虛，許多建設勢必停擺，未來面臨地震等天災，地方政府要自己勇敢面對。林岱樺認為，國民黨版財劃法美其名是地方預算增加，但實際上高雄增加幅度是六都最少。與台北的統籌分配款差距，更從100億擴大到300億，形同拉大南北不均，擴大縣市差距。林岱樺以今天落成啟用新上國小附設幼兒園為例，全棟的設計完全以幼兒的需求為出發點，在中央支持5千萬元補助下，可提供2歲以上106位幼兒就讀，有效提升當地的幼教服務量能。林岱樺指出，這些理想的實踐，都需要政策和預算在背後支持，如果新版財劃法實施，未來高雄要爭取中央的支持，可能日漸險峻。今天也有一位家長，稱讚新上國小附幼寬敞明亮，在每一個設施，包括廁所都看得到巧思，能夠貼近孩子的需求。林岱樺也憂心，未來中央對地方的補助減少，是否還能再有另一座這麼完善的幼兒園。林岱樺強調，國民黨財劃法修惡通過後，對高雄在公共建設負擔，因為來自中央的補助款變少，往後自籌款的負擔將更重！也表示立院民進黨團將會窮盡一切辦法，透過釋憲等方式，阻止新版財劃法重創高雄發展。