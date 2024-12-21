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▲暖暖包最常見的用法就是握在手中，溫暖在寒風中冰冷的雙手，但當氣溫過低或身處室外時，暖暖包無法有效溫暖全身。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

▲除了手握式暖暖包，近年興起貼式暖暖包，可貼在身上取暖，但若貼在衣物內層，長時間直觸皮膚容易低溫燙傷。（示意圖／翻攝photoAC）

冷氣團強襲，全台各地氣溫驟降，暖暖包成了全民取暖小物，不過只把暖暖包握在手中或放在衣服口袋，對全身的保暖效果有限，中醫師陳梓頤就分享3個貼暖暖包的正確部位，不但有助於加速身體暖化，還能改善血液循環，讓整個身體從內到外都感受到溫暖，彷彿打開了全身的暖氣開關。陳梓頤指出，暖暖包最常見的用法就是握在手中，溫暖在寒風中冰冷的雙手，但當氣溫過低或身處室外時，暖暖包無法有效溫暖全身，這時就要在身上3位置貼上暖暖包，能迅速讓身體暖起來。第一個貼暖暖包的部位是位於頸部後側的「大椎穴」，這個位置正是低頭時觸摸後脖部最突起處下方凹陷的部位。大椎穴是人體陽經交會的關鍵穴位，對於全身的暖氣循環具有非常重要的作用，通過溫暖大椎穴，不僅能提升背部的陽氣，還能促進全身血液循環，讓整個身體快速感受到暖意。第二個位置是位於肚臍下方三指處的「關元穴」，這也是俗稱的丹田位置。關元穴是身體氣血的根本，關聯著內臟和經絡的運行。溫暖關元穴有助於提升人體的元氣，讓全身變得更加溫暖，對於一些女性而言，還有緩解生理痛的效果，這個部位尤其適合在寒冷的天氣中加強保暖。陳梓頤推薦的第三個位置是「命門穴」，位在背後正中線上與腹部肚臍正對的位置上。命門穴貼暖暖包有助於溫暖下肢，並且能夠進一步促進腎臟的陽氣，有助於提升整體的體內熱量，讓下半身也能得到溫暖。雖然將暖暖包貼在這三個關鍵部位能迅速提高體內暖意，但陳梓頤提醒民眾，使用暖暖包時必須謹慎。首先，暖暖包應該隔著衣物使用，避免直接接觸皮膚，以免引發低溫燙傷；其次，每次將暖暖包貼於這些部位時，應控制時間，避免長時間持續使用，每次貼敷時間建議不超過10分鐘，這樣可以避免因為過久的熱力作用對皮膚造成不適或傷害。