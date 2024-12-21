我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S延續上次的玩笑哏，再問：「妹～有看到倫嗎？」（圖／記者朱祖儀攝）

▲江蕙也送祝福給張惠妹。（圖／記者朱祖儀攝）

▲林俊傑要張惠妹嗨翻大巨蛋。（圖／記者朱祖儀攝）

▲許久沒露面的蕭亞軒也送上花籃祝福。（圖／記者朱祖儀攝）

天后張惠妹今（21）日首度登上台北大巨蛋舞台舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，5場演唱會不僅吸引20萬名粉絲前往，在演藝圈人緣極好的張惠妹，也收到許多藝人好友送上花籃，包括月初剛唱完的周杰倫，還有二姐江蕙、小S、林俊傑、蕭亞軒、孫燕姿、張清芳、林志穎夫妻、動力火車等，周杰倫還開玩笑說，「接棒…就是這個意思」，再Cue先前張惠妹在周杰倫演唱會上聽不懂「接棒」的哏。張惠妹今日收到許多藝人好友的祝福，後台都被花籃塞滿，小S先前送給周杰倫的花籃上寫著「倫～一個人在天花板，寂寞嗎？」這次她也延續上次的玩笑哏，「妹～妳在天花板，有看見倫嗎？」讓粉絲看了瞬間笑翻，她在最後署名也同樣寫上大大的「國際巨星小S」，小小的「＆素人老公Mike」。日前剛在台北大巨蛋辦完演唱會的周杰倫，這次也特別送上花籃，由於之前張惠妹在他演唱會實習時，因為太緊張，一直聽不懂「接棒」的意思，在現場不停鬼打牆。這次周杰倫的花籃上也開玩笑說，「接棒…就是這個意思啊」，超大花籃也吸引現場許多歌迷拍照。江蕙則暖心祝福，「沒有妳唱不了的歌，沒有妳破不了的蛋，也要謝謝大巨蛋，能孵出阿妹歌聲的，肯定是顆好蛋！」另外，林俊傑、林志穎夫妻、蕭亞軒、孫燕姿、羅志祥、動力火車、張清芳等人也都送上祝福，期待張惠妹首次破蛋。