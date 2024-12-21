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強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte），是90年來侵襲該島最強氣旋，島上大多數房屋倒塌、停水、停電。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)週四起來到島上視察災情，災民對馬克宏相當不滿，認為法國政府未給他們援助，未料，馬克宏竟回嗆災民，若不是法國，「你們這狗屎般的狀況會糟糕一萬倍」，引發爭議。根據CNN報導，馬克宏在為期兩天的馬約特島之行中，面對了許多居民的憤怒。許多島上民眾表示，他們認為災難發生後，缺乏來自法國的支持。一名男子痛批，災後六天過後仍然沒有水也沒有電，許多孩童無水可喝。馬克宏在被氣旋襲擊的法國海外領土馬約特島遭到當地人的批評，他告訴災民，「你們應該為自己是法國感到高興，因為如果不是法國，你們現在的狗屎般的處境會糟糕一萬倍。」受到氣旋風毀，島上一些非法住宅和棚屋受到極嚴重損壞，馬約特島約 77% 的人口生活在國家貧窮線以下，是法國最貧窮的地區，居民一直在與失業、暴力和日益嚴重的移民危機作鬥爭；因近幾十年來，來自鄰國葛摩和馬達加斯加的數萬人來到馬約特島，尋求享受法國福利制度，島上約有10萬人是非法移民。奇多氣旋已造成31人死亡，1,373 人受傷，完整的死傷名單統整仍需要時間處理，仍可能上升，馬約特島當局持續進行救援行動，許多物資是透過法國另一個印度洋領土留尼旺島空運前來。馬克宏表示，政府很快就會向馬約特島提供額外支持，法國將於週一舉行全國哀悼日。